Persisten en que Huazuntlán sea municipio libre Tweet A pesar de que el año pasado la legislatura del estado determinó que la comunidad de Huazuntlán no reúne los requisitos necesarios para independizarse de Mecayapan y ser municipio libre, una comitiva de ciudadanos impulsados por el Comisariado ejidal persiste en su pretensión movilizando documentación Mecayapan - 2017-04-15 15:51:47 - Marthín Ruiz/ Gabriel Bautista / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Gabriel Bautista/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-15:52:31 Mecayapan El presidente del comisariado ejidal de Huazuntlán, Lorenzo Hernández, informó que se insiste en que Huazuntlán se convierta en municipio libre, independizándose de Mecayapan A pesar de que el año pasado la legislatura del estado determinó que la comunidad de Huazuntlán no reúne los requisitos necesarios para independizarse de Mecayapan y ser municipio libre, una comitiva de ciudadanos impulsados por el Comisariado ejidal persiste en su pretensión movilizando documentación.



El presidente del comisariado del ejido Huazuntlán, Lorenzo Hernández Gómez, asegura que en el transcurso de este año el grupo ha viajado a la ciudad de Xalapa para entregar a los diputados del Congreso local, documentos firmados por diversos comisariados ejidales, agentes municipales y agrupaciones ganaderas, directores de escuelas y demás organismos ciudadanos que respaldan la solicitud de crear un nuevo municipio.



Se dice que dentro de dicha comitiva hay representación de 20 comunidades que presuntamente se integrarían al nuevo municipio, y que “no quitarán el dedo del renglón” para independizarse del municipio de Mecayapan que los mantiene en rezago social, sin la realización de ninguna obra pública que proyectara el desarrollo de infraestructura urbana.



Otra de las quejas es que los de Mecayapan han centralizado toda las situaciones políticas, no dando lugar a la participación de la gente de Huazuntlán para que llegue al poder y pueda hacer algo por su gente.



Incluso se menciona que las obras que se han logrado en Huazuntlán, se debe a que se han gestionado directamente ante el gobierno federal, porque las autoridades municipales ni se acuerdan de las necesidades que tiene Huazuntlán. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

