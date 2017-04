Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-10:47:07 Ciudad de México foto tomada de: http://www.record.com.mx/futbol-mexicanos-en-el-extranjero/ch7-descartado-con-el-leverkusen-para-enfrentar-al-bayern

El DT de las Aspirinas, Tayfun Korkut, confirmó que Javier Hernández no jugará contra el equipo bávaro.



Javier Hernández todavía no volverá a la actividad con el Bayer Leverkusen, ya que su entrenador, Tayfun Korkut, confirmó que el delantero mexicano no será convocado para el duelo contra el Bayern.



"Chicharito todavía no estará disponible mañana (sábado), pero volverá pronto con el equipo", mencionó el estratega de las Aspirinas en conferencia de prensa.



El cotejó contra el conjunto bávaro será el cuarto partido consecutivo de la Bundesliga que CH7 se pierde, después de fuera baja tras presentar problemas musculares previo al duelo de la Jornada 26 contra el Wolfsburg.



Con información de: http://www.record.com.mx/futbol-mexicanos-en-el-extranjero/ch7-descartado-con-el-leverkusen-para-enfrentar-al-bayern