Urías castigó pitcheo bengalí, Diablos Rojos vencieron 10-4 a Tigres

2017-04-15

Ramón Urías aprovechó el débil pitcheo de los de Quintana Roo y casi completa el ciclo.



Ramón Urías aprovechó el débil pitcheo de los Tigres de Quintana Roo y casi completa el ciclo, gracias a su HR, sencillo y doblete, el toletero guió a los Diablos Rojos del México al triunfo por 10-4 para llevarse el primero de la serie en el Estadio Fray Nano.



Urías había bateado un triple en la octava entrada, sin embargo, los umpires revisaron la jugada y decretaron out, por lo que el ciclo no lo pudo completar.



Apenas iniciaba el episodio cuando C. Marrero conectó sencillo productor para que Eduardo Velez volara desde la segunda base.



La respuesta vino de inmediato, Ramón Urías puso a "Doña Blanca" del otro lado para empatar la pizarra a una carrera por equipo.



En el segundo giro, Eugenio Velez conectó cuadrangular de tres carreras por todo el jardín derecho para colocar arriba 4-1 al cuadro bengalí. Un error felino hizo que Terrazas llegara a salvo a la registradora; Jorge "Chato" Vázquez pegó sencillo para que Urías acercara 3-4 al cuadro escarlata.



Un vuelacercas de José Carlos Ureña, además de un hit de Urías para que Figueroa anotara y el equipo escarlata le diera la vuelta 6-4 ¡El Fray Nano ardía en sus entrañas!



Tremendo tablazo de José Figueroa por el central en la séptima puso el marcador 9-4 a favor de los pingos.



El triunfo se lo apuntó Daniel Flores mientras que el descalabro fue para J. Arballo.



La guerra continuará el sábado y domingo en el Estadio Fray Nano, los boletos para ambos juegos están agotados.



