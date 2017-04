Aparecen mantas con amenazas en el entrenamiento del Necaxa

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-15-10:31:08 Ciudad de México foto tomada de: http://www.sopitas.com/742632-mantas-amenazas-entrenamiento-necaxa/

La escala del Necaxa en la Ciudad de México, en donde trabajó de cara a su duelo ante Veracruz de este sábado, no fue del todo agradable, pues en la Cantera de los Pumas, sitio en el que entrenó, aparecieron tres mantas con amenazas en contra de jugadores y cuerpo técnico.



Uno de los mensajes fue dirigido al técnico del equipo: “(Alfonso) Sosa, a la barra la respetas”.



Esta situación pudo obedecer a que el entrenador tuvo un altercado el martes pasado con algunos aficionados que le reclamaron los pobres resultados de los Rayos en este torneo, por lo que se advierte que son los mismos quienes le lanzaron la advertencia citada.



Otro de los trapos contenía una amenaza dirigida al defensa Jairo González: “Mañana, cueste lo que cueste Jairo muerto”…



Y hubo una última sentencia: “Si mañana no ganan se pudren”.



La aparición de mantas en las instalaciones de algunos clubes del futbol mexicano no es algo nuevo, e incluso se ha presentado que los mismos aficionados aguarden a los futbolistas para amenazarlos directamente.



Situaciones de este tipo han sucedido con seguidores de Cruz Azul, Atlas, Chivas y Monterrey, entre otros.



Tras el incidente, los Rayos se trasladaron a Veracruz, en donde esta noche tienen un duelo vital en sus aspiraciones por amarrar la permanencia con un rival directo.



