Acayuqueños claman justicia durante viacrusis

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-14-19:34:25 Acayucan Más de 8 mil feligreses participaron en el viacrucis organizado por la parroquia de San Martín Obispo.

Durante tres horas y media, bajo un sol agobiante que sólo por breves instantes lo sombreaban las nubes, pero que no mitigaban el caluroso ambiente, feligreses de todas las edades de la céntrica parroquia San Martín Obispo desbordaron su fe y pasión al escenificar con realismo el víacrucis en esta Semana Santa 2017, en donde –según los organizadores- se estimó una participación superior a los 8 mil creyentes católicos.



Encabezado por el párroco de San Martín Obispo, José Luis Escalante Alviso, los diáconos Eduardo Rodríguez Pérez y Andrés Milagro Anastasio, el recorrido por la Vía Dolorosa arrancó al filo de las 8 de la mañana frente al templo parroquial y tras representar las 10 estaciones por las calles que comprendió la procesión de 4 kilómetros con 600 metros, concluyó a las 11:30 de la mañana, con cuatro más -para un total de 14-, en lo alto de un terreno particular ubicado en la esquina de las calles Juan de Dios Peza y Heriberto Jara del barrio Tamarindo.





PROTAGONISTAS



Con un elenco de unos 60 actores en escena, incluido él y los otros principales protagonistas, el comerciante Jesús Herrera González, de 33 años de edad, de 1.87 de estatura y 100 kilos de peso, cargando una pesada cruz de cerca de 80 kilogramos, personificó a Jesucristo, Emilio Rocha Nolasco al apóstol Pedro, Miguel Ángel Sánchez Fonseca representó a Judas Iscariote, Ángel de Jesús Alemán Martínez interpretó a Poncio Pilatos, Mariana Vidal Lara hizo el papel de María Magdalena y a la virgen María la encarnó Marina Garduza Prieto.





CRUCIFICADOS POR OTROS



“Señor tu lugar no es la cruz, tú no quieres quedarte colgado en este madero toda la vida, urge que te bajemos de esta cruz que es un suplicio, cuántos que ahora están crucificados por otros hombres nos piden a gritos que los bajemos y nosotros nos vamos de largo. Señor mira con compasión a nuestros hermanos campesinos, a nuestros hermanos migrantes, a los que nada tienen y sufren”, expresó esta última en el momento de la crucifixión en el terreno que simulaba el Gólgota.





PUEBLO CLAMA JUSTICIA



“Señor tú duraste clavado en la cruz sólo unas horas, porque hubo gente que se compadeció de ti y te bajó, mira Señor con misericordia a tu pueblo que clama por justicia, tantas mujeres ultrajadas, cuántos niños abandonados, cuántos ancianos olvidados, Señor, cuántas muertes y secuestros, Padre, no nos abandones Señor, ten piedad de nosotros”, señaló quien personificó a la virgen María.





DEFENDER A POBRES Y OPRIMIDOS



Por su parte, uno de los organizadores y conductor del programa, profesor Ricardo Vázquez Fernández, recordó que “Jesús murió como un criminal acusado de hereje, como uno que reniega de su país, murió en la deshonra y en la traición, todo esto por defender la causa de los pobres y oprimidos. Hoy mueren en el mundo personas que, como Jesús, han entregado su vida por los demás. En los hospitales sufren personas que no tienen dinero para curarse, otras sufren de soledad y dolor, otros viven en las cárceles pagando crímenes que no cometieron”, acotó.





MISERIA E INJUSTICIA



“Millones en nuestro país viven en la miseria y en la injusticia, todas estas personas pasan en la vida por el calvario de Jesús. Nosotros también debemos dar la vida por los demás, aunque tengamos que pasar como Jesús por el dolor y la muerte”.



En el viacrucis se observó la presencia de la presidenta del DIF, Esperanza Delgado Prado y de su esposo, el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, quien estuvo al pendiente de que las dependencias municipales como Protección Civil y Bomberos, brindaran auxilio en caso de que los asistentes lo requirieran, tal como fue el caso de dos jovencitas desmayadas por el calor que superaba los 31 grados. También participaron elementos de Tránsito del Estado, el Pentatlón Militarizado y personal de Limpia Pública.