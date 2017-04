Paz, fue el clamor de los cordobeses en el viacrucris

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-14-19:02:49 Córdoba El clamor por la paz en Córdoba se escuchó durante las oraciones que se hicieron en el recorrido del viacrucis

El clamor por la paz en Córdoba se escuchó durante las oraciones que se hicieron en el recorrido del viacrucis en el miles de familias salieron a peregrinar para recordar el sufrimiento del hijo de Dios antes de que fuera crucificado. En el contingente que partió de la catedral de la Inmaculada Concepción participaron más de 2 mil personas, mientras que otro contingente multitudinario fue el de la parroquia de Santa Rita de Casia, donde se aglutinaron más de 3 mil personas.



El padre Domingo Ortiz Medina quien dirigió el viacrucis de la Inmaculada Concepción, en repetidas ocasiones exhortó a los católicos a meditar en el ejemplo que dio Jesús en su paso por la vida terrenal. Dijo que el amor que mostró al morir por la humanidad es un ejemplo de humildad, piedad y misericordia que su padre tuvo por los humanos, por ello pidió por que la paz viva en los corazones de los seres humanos en general, ante el clima de violencia generalizada en el mundo.



La oración unánime fue por quienes viven sumidos en la pobreza, la enfermedad, ambientes hostiles, violentos e inseguridad, así como por las familias que sufren por tener a un ser querido desaparecido, para que encuentren el consuelo en el amor a Dios y no pierdan la fe.



Los católicos oraron por la pobreza extrema, por quienes pese al tiempo de la modernidad, está no ha superado la miseria que viven familias incluso en la misma comunidad de Córdoba, pidió que la caridad sea un don que como cristianos se debe ejercer para ayudar a quienes menos tienen y más lo necesitan.



Reafirmar la fe, los valores, el amor por la familia fue parte del llamado generalizado en el viacrucis, pues a falta de esto es que la descomposición social está cobrando factura al vivir en un ambiente de violencia e inseguridad, por ello pidió que no se llenen sólo de cosas materiales, sino espirituales, acercarse a Dios, orar y llevar una vida apegada a la palabra de Dios, para tener una mejor sociedad.



Tras un largo recorrido de aproximadamente dos horas, los feligreses regresaron al atrio de la catedral de la Inmaculada Concepción, donde se dio lectura a las “siete palabras”. Posteriormente a las 3:00 de la tarde al sonar las matracas se oró por la muerte de Jesús, para proceder a realizar el desprendimiento de la cruz.



Un recorrido con las imágenes de María Magdalena, María Dolorosa, Jesucristo y algunos apóstoles se realizó un segundo recorrido por las principales calles de la ciudad, para retornar e iniciar la ceremonia de los Santos Oficios y adoración a la Cruz.



Por la noche, la procesión del silencio con la imagen de la virgen de la soledad que recorre tradicionalmente el centro de Córdoba.