Disfrutan vacaciones en ‘Las Palmitas’ de Agua Dulce

Con el consumo arriba de 300 pesos no se cobra la silla, pero muchos "palaperos" en Agua Dulce están haciendo su agosto en pleno abril ya que además de pagar la mesa con 4 sillas se cobra estacionamiento hasta en 30 pesos, señalaron visitantes quienes señalaron que a pesar de algunos cobros irregulares se divierten en las playas de Agua Dulce

Agua Dulce - 2017-04-14

Este fin de semana los palaperos esperan que se llene de visitantes las playas de Agua Dulce. Con el consumo arriba de 300 pesos no se cobra la silla, pero muchos "palaperos" en Agua Dulce están haciendo su agosto en pleno abril ya que además de pagar la mesa con 4 sillas se cobra estacionamiento hasta en 30 pesos, señalaron visitantes quienes señalaron que a pesar de algunos cobros irregulares se divierten en las playas de Agua Dulce.



Apuntaron que se puede comer, desde elotes, mariscos, fruta de todo un poco se encuentra en la playa, mientras las bebidas como una cerveza de lata llega a costar 25 pesos mientras las \"caguama\" de cualquier marca esta en 40 pesos, las ordenes de empanadas en 110 pesos de queso, minilla o camarón, cabe señalar que las palmitas son las playas más limpias de la zona sur, señalaron los visitantes.



Las palapas también cuentan con el servicio de hamacas las cuales llegan a costar su alquiler en 50 pesos, además el visitante se puede quedar las horas que desee, ya que no existe limite de tiempo para las mesas, incluso muchos de los turistas se quedan hasta entrada la noche ya que también existe energía eléctrica en varias palapas.



Este viernes los palaperos señalaron que lo fuerte de la semana comenzaba ayer viernes para culminar el domingo en donde se espera que los visitantes abarroten las palapas este fin de semana.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

