Reparan deslave carretero en Moloacán

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-04-14-18:34:04 Nanchital Las lluvias se han encargado de ocasionar deslaves en el camino que conduce a la cabecera municipal de Moloacán.

En los últimos años las fuertes lluvias se han encargado degenerar importantes daños al camino que conduce a la cabecera municipal en Moloacán, por lo que el ayuntamiento trabaja en la construcción de un muro con el que tratan de detener el deslave que representa peligro para los automovilistas.



Con el muro el gobierno municipal busca que los automovilistas cuenten con un camino seguro, además que al no detener el deslave al ser la principal vía de acceso, los habitantes del lugar sufrirán las consecuencias al momento de desplazarse.



Por la elevación en que se sitúa la cabecera municipal, se puede decir que el camino por donde actualmente se transita y que presenta daños fue hecho sobre cerros, razón por la que las lluvias al ser intensas han provocado el desprendimiento de importantes cantidades de tierra.



Por esta razón el gobierno municipal que encabeza Omar Ricárdez Chong, trabaja para realizar un trabajo de buena calidad que cuenta con resistencia y durabilidad, lo cual garantice a los automovilistas seguridad al momento de pasar por este punto.



Las autoridades municipales alertan a los conductores a desplazarse con precaución al momento de salir o ingresar a Moloacán, tomando en cuenta las señales que existen las cuales los previenen de daños que presenta la carretera, ya de lo contrario pueden sufrir un fatal accidente.





MANITA DE GATO A CARRETERA



Al no realizarse una obra de asfaltado o pavimentación con concreto hidráulico de calidad el tramo carretero a la altura de la localidad Pollo de Oro que comunica a la ciudad Nanchital y otras localidades como el Chapo y El Túnel; seguirá luciendo en malas condiciones exponiendo a los conductores a sufrir un accidente, al permanecer lleno de hoyancos.



Este viernes este punto carretero nuevamente recibió una “manita de gato”, ya que el número de hoyancos se ha incrementado, desatando la molestia de los automovilistas.



Después de la obra de asfaltado de poca calidad que entregó una compañía al gobierno municipal de Nanchital, directivos del complejo Braskem-Idesa reasfaltaron el mencionado tramo, ya que al poco tiempo los hoyancos se hicieron notar, repararon el alcantarillado, debido a que por este punto atraviesa un pequeño arroyo que vuelve inestable el terreno.



De igual forma la obra que encabezo el complejo, tuvo duración de algunos meses lo cual se ve reflejado con la gran cantidad de huecos que pone en peligro a los automovilistas, ya que con el fin de esquivarlos pueden sufrir un accidente de fatales consecuencias.



El personal que este viernes se encargaba de las labores no dio detalles, si se trata del gobierno municipal o del complejo petroquímico estaba a cargo de estas labores de mantenimiento, que a decir de los conductores tendrá poca duración empeorando la condición con la temporada de lluvias próxima.



Los automovilistas manifiestan que en este punto es necesario aplicar concreto hidráulico, además de hacer lo detalles necesario en el punto donde atraviesa el arroyo para terminar con los hundimientos.



Hay que mencionar que semanas atrás otros trabajadores aplicaron material a los huecos que en poco sirvió, debido a la pésima condición en la que luce.