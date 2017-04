Se disculpa López-Dóriga por falsa foto de Duarte Tweet Joaquín López-Dóriga ofreció una disculpa por afirmar que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte fue visto en compañía de su esposa Karime Macías en el restaurante Milestones Grill and Bar ubicado en Whistler, Canadá, pues la información resulto falsa. Ciudad de México - 2017-04-14 12:18:11 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO



Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, el periodista informó que las autoridades de aquel país negaron la presencia del exmandatario veracruzano, quien aún permanece prófugo de la justicia.



“La información que les dí sobre la presencia de Javier Duarte en Canadá, no es correcta, le ofrezco una disculpa mi fuente que siempre ha sido bien informada cometió un error, pero el error no es de mi fuente, el error es mío y así lo asumo yo, por lo que reiteró mi disculpa. Las autoridades de Canadá negaron la presencia de Javier Duarte en ese país” indicó.



Ve aquí la disculpa emitida por el comunicador:







Javier Duarte no está en Canadá, me confirman autoridades de ese país. Para la mexicanas permanece escondido en Centroamérica. Una disculpa. pic.twitter.com/x7WBnRwScX — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 14 de abril de 2017







CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS



http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/04/14/cometi-un-error-duarte-no-esta-en-canada-lopez-doriga Joaquín López-Dóriga ofreció una disculpa por afirmar que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte fue visto en compañía de su esposa Karime Macías en el restaurante Milestones Grill and Bar ubicado en Whistler, Canadá, pues la información resulto falsa.Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, el periodista informó que las autoridades de aquel país negaron la presencia del exmandatario veracruzano, quien aún permanece prófugo de la justicia.“La información que les dí sobre la presencia de Javier Duarte en Canadá, no es correcta, le ofrezco una disculpa mi fuente que siempre ha sido bien informada cometió un error, pero el error no es de mi fuente, el error es mío y así lo asumo yo, por lo que reiteró mi disculpa. Las autoridades de Canadá negaron la presencia de Javier Duarte en ese país” indicó.Ve aquí la disculpa emitida por el comunicador:CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAShttp://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/04/14/cometi-un-error-duarte-no-esta-en-canada-lopez-doriga Facebook

Deja tu comentario