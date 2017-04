Se ahoga menor de 15 años en el río Papaloapan Tweet Fue alrededor de las 5 de la tarde, cuando se pidió el auxilio de los elementos de Protección Civil, quienes realizaban un recorrido por las playas, ríos y albercas de Cosamaloapan, que un menor de edad se había metido a nadar a un área no permitida del río Papaloapan y ya no emergió Cosamaloapan - 2017-04-13 20:59:56 - Marcelino Pablo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-13-21:00:55 Cosamaloapan Alrededor de las 7:40 de la noche lograron rescatar el cuerpo La tarde de este Jueves Santo, un menor de edad murió ahogado en el río Papaloapan, a la altura de la panga de la ganadera de Cosamaloapan.



Fue alrededor de las 5 de la tarde, cuando se pidió el auxilio de los elementos de Protección Civil, quienes realizaban un recorrido por las playas, ríos y albercas de Cosamaloapan, que un menor de edad se había metido a nadar a un área no permitida del río Papaloapan y ya no emergió.



El menor de edad respondía al nombre de Daniel Espinoza Fernández 15 años de edad, originario de comunidad de las Cuatas municipio de Ixmatlahuacan, el cual se había metido a nadar acompañado de unos primos y familiares, que llegaron de la ciudad de México a pasar la Semana Santa.



Inmediatamente Protección Civil Municipal, la Policía Municipal acreditable, bomberos y policías estatales, comenzaron la búsqueda a bordo de una lancha de motor, siendo alrededor de las 7:40 de la noche en que lograron rescatar el cuerpo, el cual fue jalado a la orilla en espera de personal de la fiscalía general y del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo.



El menor de edad fue identificado por su tía Elizabeth Espinoza Fernández.

