Causa polémica supuesta foto de Javier Duarte y su esposa en restaurante de Canadá Tweet Esta tarde, presuntamente Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue encontrado en el restaurante Milestones Grill and Bar en Whistler, Canadá, en uno de los resorts para los más acaudalados del mundo. Este restaurante se encuentra ubicado junto al hotel Fairmont. Ciudad de México - 2017-04-13 20:05:11 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-13-20:09:55 Archivo Esta tarde, presuntamente Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue encontrado en el restaurante Milestones Grill and Bar en Whistler, Canadá, en uno de los resorts para los más acaudalados del mundo. Este restaurante se encuentra ubicado junto al hotel Fairmont.



En la imagen se aprecia al exgobernador junto a su esposa Karime Macías Tubilla.



La fotografía fue tomada por un turista mexicano. Javier Duarte no está detenido y se mantiene prófugo.



Whistler se encuentra a 180 km al norte de Estados Unidos. Cerca de esa ciudad está Vancouver, donde vive Moisés Mansur Cysneiros, uno de los socios de Duarte y quien fue involucrado en un escándalo por haber dado una tarjeta de crédito a Karime Macías.



CON INFORMACIÓN DE LÓPEZDORIGA.COM



https://lopezdoriga.com/nacional/aparece-javier-duarte-en-canada/



