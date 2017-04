Trágica muerte de agricultor en Jesús Carranza Tweet El agricultor Aarón López Ramírez, de 30 años, fue localizado sin vida este jueves, cercenado de la cabeza por un tren, en la localidad El Suchil, municipio de Jesús Carranza; aunque familiares creen que se quedó dormido cerca de las vías férreas, debido a que llevaba varios días en la ‘farra’, las autoridades ministeriales iniciaron con una carpeta de investigación porque no descartan un homicidio Jesús Carranza - 2017-04-13 18:43:57 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-13-18:44:35 Jesús Carranza Aarón López Ramírez, de 30 años de edad, localizado cercenado de la cabeza tras ser arrollado por tren El agricultor Aarón López Ramírez, de 30 años, fue localizado sin vida este jueves, cercenado de la cabeza por un tren, en la localidad El Suchil, municipio de Jesús Carranza; aunque familiares creen que se quedó dormido cerca de las vías férreas, debido a que llevaba varios días en la ‘farra’, las autoridades ministeriales iniciaron con una carpeta de investigación porque no descartan un homicidio.



Fue durante la mañana de este jueves, cuando familiares llevaron a cabo el macabro hallazgo; a unos metros del rancho San Miguel, se encontraba bocabajo el cuerpo sin vida de López Ramírez, su cabeza a unos cuantos metros y también masa encefálica.



Tras el hallazgo los familiares dieron parte a la Policía Municipal quienes acordonaron el área y notificaron a las autoridades ministeriales.



Personal de Servicios Periciales a cargo del licenciado Martin Porras Delegado y la Policía Ministerial comandancia Jesús Carranza, arribaron al sitio y tras realizar sus diligencias ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO.



Abundio López Santiago, de 67 años de edad, detalló que el ahora occiso era su hijo, quien desde hace varios días se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes.



Abundaron familiares que la última vez que vieron a López Ramírez, fue la tarde del miércoles, se encontraba ebrio, por ello infieren que se quedó dormido cerca de las vías férreas cuando regresaba a su casa, infortunadamente le sobrevino el mortal accidente.



Las autoridades no descartan que se trate de un posible homicidio, por ello será a través de la necropsia de ley como se determinen las causas de la muerte.



