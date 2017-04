Celta vence al Genk 3-2 en la Europa League

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-13-18:19:14 Redacción

El Celta de Vigo se adelantó en su eliminatoria de cuartos de final de la Europa League al ganar 3 a 2 en casa al Genk, este jueves en el partido de ida, con lo que llegará con una corta ventaja a la vuelta de la próxima semana en Bélgica.



El partido no comenzó bien para los gallegos, que vieron cómo el Genk se adelantó en el minuto 10 por medio de un remate de cabeza del holandés Jean-Paul Boetius, antes de la reacción celtiña.



El empate no tardó en llegar, en el minuto 15, cuando el danés de origen sursudanés Sione Pisto marcó con un tiro cruzado en el área tras recibir del sueco John Guidetti.



El Celta logró el segundo instantes después, en el 15, con un disparo raso de Iago Aspas desde la frontal del área.



El propio Aspas fue protagonista también en la jugada del tercer tanto del Celta, conseguido en el 18, al dar el pase para que Guidetti (38), con otro tiro raso desde casi fuera del área, lograra el 3-1 provisional, con el que se llegó al descanso.



La segunda parte fue menos positiva para el Celta, que se atascó en busca de un cuarto tanto que dejara la eliminatoria vista para sentencia.



No solo no llegó el cuarto, sino que el Genk firmó el segundo, tras un rechace del portero Sergio Álvarez que Thomas Buffel, que acababa de entrar en el campo y convirtió el 3-2 definitivo en el 67.



"Al partido le ha faltado más goles nuestros y le sobró el segundo gol de ellos", admitió el entrenador argentino del Celta, Eduardo 'Toto' Berizzo.



- De nuevo lejos de casa -

Ese resultado da esperanzas al Genk de cara a una eventual remontada en la vuelta.



El Celta es el único equipo español en los cuartos de final de la Europa League. Se quedó como único representante de la Liga al ser el único en superar los dieciseisavos de final, tras las eliminaciones en esa ronda de Villarreal y Athletic de Bilbao.



Los celtiñas se han acostumbrado este curso a conseguir sus clasificaciones en la Europa League lejos de Vigo.



En dieciseisavos de final perdieron primero en casa ante el Shakhtar por 1 a 0, pero luego vencieron 2 a 0 en Ucrania y lograron una inesperada remontada.



En los octavos, el Celta superó por la mínima (2-1) en casa al Krasnodar y en la vuelta en Rusia se clasificó al ganar 2 a 0. Esta vez espera que la historia se repita en Bélgica.