En abandono el 20% de las tumbas en Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-13-15:17:23 Coatzacoalcos 20% de las tumbas que se encuentran en los panteones Antiguo y Jardín de Coatza, están abandonadas y corren el riesgo de ser invadidas.

Veinte por ciento de las tumbas que se encuentran en los panteones Antiguo y Jardín de esta ciudad, están abandonadas y corren el riesgo de ser invadidas, reconoció la regidora comisionada del ramo, Martha Beatriz Hernández.



En entrevista, la edil señaló que es importa que si la ciudadanía tiene un familiar en algún panteón, acuda a visitarlo constantemente, para que la gente vea reconozca al dueño del terreno y no se lo puedan quitar.



Dijo que en lo que va del año van tres quejas por invasión de lotes en los panteones y que la situación no se ha hecho más grande, porque los dueños del predio han ido a tiempo a la regiduría.



“La persona llega a la regiduría con su título de propiedad, nosotros informamos al administrador y éste pone un alto y ya no se puede hacer nada con ese terreno”.



Al preguntarle si ha ocurrido que se detenga una inhumación de algún cadáver debido a que apareció el dueño del lote, contestó que tuvo atendió un caso de una comuna pasada, donde después de los siete años que marca la Secretaría de Salud los restos fueron sacados.



Agregó que en el panteón Antiguo y en el Jardín, aproximadamente 20 por ciento de las tumbas están abandonadas, ya que son de personas cuyas familias se fueron de Coatzacoalcos.



“Es muy importante que respeten de la sepulturas, nosotros hacemos lo necesario, los administradores ponen a limpiar a los trabajadores, pero no nada más es tarea de nosotros, la gente tiene que colaborar también con la limpieza de los panteones”, enfatizó.



Sobre el espacio que existe en los campos santos de la ciudad, agregó que el de Lomas de Barrillas es uno de los más nuevos y ya está a 80 por ciento de su capacidad, sin embargo como los pasillos son muy amplios se están trazando nuevas líneas para seguir enterrando.



No se puede usar el predio sin antes notificarle a la ciudadanía, señaló la regidora, quien indicó que aún no hay planes para que Coatzacoalcos pueda tener un nuevo panteón.





EXHUMAN RESTOS



Cada siete año, si el familiar no se paga la regularización del predio del panteón se puede hacer uso de él, sin embargo hay una cláusula que señala que el familiar tiene una plazo para ser notificado antes de que los restos de sus deudos sean removidos.