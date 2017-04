Empieza la afluencia en la Sierra de Soteapan

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-13-14:49:27 Soteapan A partir de este jueves santo empezó la afluencia en los balnearios naturales de la región; las cascadas de Soteapan, es el lugar más concurrido.

A partir de este jueves santo empezó la afluencia de visitantes a los balnearios naturales que existen en la región, siendo los grandes atractivos las cascadas de Soteapan, ríos y además playas costeras dentro del área serrana soteapense.



Y a pesar de la desfavorable situación económica que se vive en la región por la falta de inversión y de empleo que impiden una mayor derrama económica en los sitios turísticos, el número de visitantes empieza a crecer en los variados sitios de belleza natural, y entre ellos el río Huazuntlán que ofrece su frescura a los bañistas, así como Playa Linda y playa Peña Hermosa en la zona costera.





RESGUARDAN SITIOS TURÍSTICOS



La Dirección Municipal de Protección Civil y la Policía Municipal iniciaron ya un operativo en conjunto, para resguardar la integridad física de turistas y bañistas que acuden en estas vacaciones de Semana Santa a los diferentes sitios de gran belleza natural con que cuenta el municipio.



Personal de Protección Civil y de la Policía Municipal, ya están trabajando en los sitios turísticos con que cuenta el municipio, brindando orientación o información a donde pueden acudir ante alguna falla mecánica, pero también las recomendaciones que deben cuidar, principalmente el cuidar a los niños y menores de edad, no dejarles solos pues con ello se exponen a sufrir un accidente, el no meterse al agua inmediatamente después de comer, respetar las áreas delimitadas para nadar y no meterse a aguas profundas.