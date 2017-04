Es tiempo de poner fin a la brutal guerra: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que llegó el momento de poner fin a la “brutal guerra civil” en Siria y permitir que centenares de miles de refugiados “retornen a sus hogares”.



Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, Trump insistió en que es necesario “trabajar juntos para resolver el desastre que está ocurriendo en Siria”.



Trump incluso definió al presidente sirio Bashar al Asad como un “carnicero”.



El mandatario defendió el ataque con misiles que ordenó la semana pasada contra blancos en Siria, afirmando no tener “absolutamente ninguna duda de que hicimos lo correcto, y además ha sido muy exitoso”.



En un evidente giro con relación a la retórica que utilizó en la campaña electoral, Trump apuntó que la alianza militar europea “ya no es obsoleta”, pero aprovechó la oportunidad para pedir que los países del bloque “cumplan sus compromisos y paguen lo que deben”.



Para el mandatario estadounidense, ahora la OTAN es un “baluarte en favor de la paz y la seguridad”.



Por ello, el presidente estadounidense apuntó que sería “fantástico” si Estados Unidos, la OTAN y Rusia pudieran trabajar juntos.



En este sentido, Stoltenberg dijo que la OTAN es un “cimiento de seguridad, tanto para Europa como para Estados Unidos”.



Ayer, Eric Trump confirmó en entrevista con The Telegraph que Ivanka influyó en su padre, Donald Trump, para responder con el bombardeo a Siria.



Eric dijo que su padre se sorprendió mucho por el atentado en el que murieron más de 80 personas, entre ellas niños y bebés.



Dijo que su hermana, al ser madre de tres niños, estuvo especialmente afectada.