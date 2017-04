Ante crisis, se endeudan 16 alcaldes veracruzanos; contratan préstamos por 421 millones de pesos

Es el mes de septiembre la fecha límite para que el Congreso local pueda autorizar la contratación de más deuda pública, por poco más de 421 millones de pesos.



Hasta ahora, un total de 16 alcaldes han solicitado al Congreso loca autorización, entre los que destacan los alcaldes panistas de Boca del Rio, Miguel Ángel Yunes Márquez y de Tantoyuca, Jesús Guzmán Avilés que buscan contratar 100 y 120 millones de pesos, respectivamente.



Dichos presidentes municipales han enviado un acta de solicitud a la comisión de Hacienda Municipal de la Legislatura, misma que analizará si otorgarles los permisos o no para acceder a más préstamos.



La lista de peticionarios incluye al alcalde priísta de Altotonga, Ramiro Arcos Toledano, quien busca un préstamo por 13.9 millones de pesos; el presidente municipal de Oteapan por el AVE, Noé Gómez Pérez que busca 8 millones de pesos y la alcaldesa priísta de Nanchital, Brenda Esther Manzanilla Rico, quien busca un crédito por 32 millones de pesos.



El presidente municipal panista de Huatusco, Santiago Chicuellar Aguilar, pidió que se le autorizara la contratación de un crédito por 12 millones de pesos; el alcalde priísta de Ixhuatlán del Café, Luis Enrique Hernández Delin que busca 8 millones de pesos y el munícipe priísta de José Azueta, Pedro Arrioja Pérez, quien busca 12 millones de pesos, todos para obra pública y temas diversos.



Según la comisión de Hacienda Municipal, también pidió autorización el alcalde priísta de Playa Vicente, Abdón Marqués Marqués, que busca 20.3 millones de pesos; el alcalde de Tempoal, Patricio Chirinos del Ángel, que busca 15 millones de pesos, el panista de Álamo Temapache, Ricardo Arturo Serna Baraja, que busca 35 millones de pesos y el edil del PAN en Zontecomatlán, Adrián Feliciano Martínez, que busca 6.7 millones de pesos, con el mismo fin.



El panista de Tlachichilco, Ranulfo Ángeles López, quien busca 3.2 millones de pesos; el edil priísta de Zongolica, Eliseo Ricardo Macuixtle con 25 millones de pesos; el edil del AVE en Rafael Delgado, Calixto Arturo Camarillo quien busca 7 millones de pesos y el munícipe de Tlilapan, Esteban Castillo Hernández, que busca 3.2 millones de pesos también para obras y temas diversos.





Contrataciones 2016



Durante el año 2016 un total de 19 municipios del estado de Veracruz contrataron más deuda pública por un total de 410 millones de pesos para obras y acciones de infraestructura, la modernización del alumbrado público, así como para reestructurar sus pasivos.



De acuerdo al reporte de Hacienda Federal, registrado en la página oficial, hasta septiembre del 2016 la deuda de los municipios del estado sumaba 2 mil 991 millones de pesos, de ese monto 295 millones de pesos se le deben a la banca privada, 1,229.4 a la banca de desarrollo, 1,344.5 millones de pesos por la emisión de certificados bursátiles, y 121.9 millones a otros.



Son los municipios de Xalapa, Paso de Ovejas (12.1 mdp), Martínez de la Torre (40.5 mdp), Manlio Fabio Altamirano (17.5 mdp), Pueblo Viejo (24 mdp); Ignacio de la Llave (9.2 mdp), Minatitlán (73.6 mdp), Medellín (4.4 mdp), Álamo (29.9 mdp); Oteapan (3.1 mdp), Altotonga (1.4 mdp), Tempoal (11.1 mdp), Isla (7.3 mdp), Catemaco (10.7 mdp), Xalapa (31.4 mdp), Ixhuatlan (20.5), Paso del Macho (4.8 mdp); Misantla (10.5 mdp), Camerino Z. Mendoza (19.8) y San Andrés (78.3 mdp) los que contrataron más deuda.



En los casos de Xalapa, San Andrés, Ixhuatlán, Paso del Macho, Misantla y Camerino Z. Mendoza, registraron los créditos a partir de octubre por lo que no están incluidos en el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Hay que mencionar que solo ocho municipios: Acatlán, Boca del Rio, Filomeno Mata, Landero y Coss, Miahuatlán, Tatatila y Zoocolco de Hidalgo, no tienen compromisos financieros con la banca privada o de desarrollo, es decir, no tiene deuda pública.



Son Coatzacoalcos (504 mdp), Tuxpan (256 mdp), Xalapa (124 mdp), San Andrés (141.3 mdp) Veracruz (166 mdp), todos administrados por el PRI, los municipios más endeudados al tener créditos pendientes por más de mil 200 millones de pesos, es decir, el 40 por ciento del total de la deuda de los 204 municipios del Estado.



En el caso concreto de Xalapa es deudor solidario del pago de 63 millones de pesos que debe la Comisión Municipal del Agua, dinero que se usó para el programa integral de saneamiento de Xalapa, que se contrató en el periodo de Reynaldo Escobar Pérez.