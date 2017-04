Tienen Veracruz 5 mil sitios arqueológicos; todos los días se realizan nuevos hallazgos: INAH

Existen alrededor de 5 mil sitios arqueológicos en el estado de Veracruz, de los cuales un poco más de 4 mil están registrados, y los otros solo están identificados, sin embargo todos los días se incorporan al Registro Nacional de Sitios Arqueológicos nuevos hallazgos, dio a conocer Esteban Rodríguez Flores, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz.



Aclaró que cada sitio tendrá su registro en breve, ya que es de suma importancia contar con él y también para conocer las posibilidades de investigación que cada lugar tiene.



“Todos los días el INAH trabaja a través de los arqueólogos recorriendo el territorio estatal y cuando éstos arqueólogos hacen una visita de inspección a algún lugar donde hubo algún hallazgo, o un particular, empresa o municipio requiere liberar un predio para hacer construcción es muy común que se encuentren vestigios u otros sitios arqueológicos que no se tenían plenamente registrados”, explicó el delegado.







Daños por cambio climático



El representante del INAH dijo que desde hace varios años existe un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México para monitorear el daño que ocasiona el cambio climático a los edificios históricos como San Juan de Ulúa, ya que la contaminación ambiental, lluvia ácida y todo esto daña el patrimonio.



“La UNAM monitorea el grado de lluvia ácida que le cae a San Juan de Ulúa, desde hace varios años se ha realizado este estudio con especialistas de la Universidad Autónoma, biólogos y químicos, entre otros expertos que vienen año con año a monitorear el grado de deterioro que sufre la fortaleza, afortunadamente no ha sido tan grave el deterioro y corrosión pero por supuesto que afecta a los monumentos del Centro Histórico”, mencionó.



El entrevistado reconoció el esfuerzo de la industria química que junto con los especialistas en conservación han tenido que aplicar productos de última generación que ayudan a la conservación de estos edificios.



Respecto al proyecto de iluminación de San Juan de Ulúa dijo que ha sido muy ambicioso, ya que desde hace varios años cuentan con una propuesta, sin embargo la suma de los recursos es muy alta, por ese motivo no se ha podido desarrollar.



“Pero no solo eso, también hay otros criterios que nos mencionan que el monumento tiene que tener una iluminación con más medida, más discreta”, explicó.



Compartió que el INAH ha estudiado, a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos diferentes sistemas de iluminación, no solo para San Juan de Ulúa, sino para otro tipo de monumentos, y han llegado a unas conclusiones momentáneas para determinar que la iluminación tipo LED es la que más le favorece a la fortaleza.



“En ese sentido se está desarrollando una nueva propuesta que se está integrando a través del Centro INAH Veracruz, mediante el arquitecto Francisco Muñoz, él está coordinando este proyecto de iluminación que pudiéramos tener lista en el 2019 para la conmemoración de los 500 años de la instalación del Cabildo, acá en Veracruz”, adelantó.







Alistan Festival Internacional de San Juan de Ulúa



“Tenemos dos celebraciones muy importantes, el próximo año se van a cumplir 500 años de la llegada de Juan de Grijalva a lo que fue el islote, donde se encuentra la fortaleza, y con ese motivo el próximo año vamos a generar un Festival Internacional en San Juan de Ulúa y la Fundación de la Ciudad, por consiguiente”, resaltó el delegado del INAH, Esteban Rodríguez Flores.



Aunque en este tema existe una polémica que muchos conocen, dijo que el INAH está trabajando fuertemente en este sentido.



“Lo que está haciendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia es trabajar, dando la versión de los especialistas, citando las fuentes e informándole a la ciudadanía este proceso histórico que se ha conformado para que la misma ciudadanía se entere y decida si son 500 años de la fundación de la ciudad o de la instalación del Cabildo”, expuso.



Al final, lo que el Instituto cree es que son 500 años de conformación de una identidad veracruzana que al mismo tiempo se suma y fortalece la identidad nacional.



Recordó que Veracruz es el origen de una nación, el puerto y la ciudad de Veracruz son la puerta de entrada y de salida de muchos elementos históricos y culturales.



“Por eso es importante meternos en la discusión, generar la discusión en todos los niveles de la sociedad y por eso estamos participando en la radio, en la televisión con las universidades, asociaciones civiles y por supuesto con lo más valioso que tiene el instituto que es el personal, que son sus investigadores y especialistas”, concluyó.