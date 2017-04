Diputados dan revés a galleros de Veracruz, desechan iniciativa contra la prohibición de las peleas

La iniciativa que se presentó ante el Congreso local para quitar la prohibición de las peleas de gallos en el Estado fue desechada.



Lo anterior lo confirmó el diputado local del PAN, Luis Daniel Olmos Barradas, quien explicó que la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Legislatura, desestimó el proyecto.



Pese a lo anterior, el legislador del Pan adelantó que ya está preparando una nueva iniciativa en el mismo sentido, misma que ahora también busca que la Secretaría de Gobierno regule la actividad gallística o las peleas de gallos.



Olmos Barradas indicó que Morena tenía dos integrantes en dicha comisión, misma que era presidida por la diputada Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien pidió licencia para buscar la alcaldía de Las Choapas.



“El tema es mediático y la diputada (Eva Felicitas Cadena Sandoval) me comentó a mí que no quería que se le golpeara en los medios, que no quería estar ‘ni con Dios ni con el diablo’; me dijo que mejor se mantenía al margen y me pidió que metiera la propuesta en el segundo periodo para que no se viera afectada”.



Por esta razón reiteró que en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias presentará una nueva propuesta que además de la comisión de Medio Ambiente involucre a la comisión de Gobernación del Congreso.



Explicó que el segundo proyecto requeriría de mayoría simple, o la mitad de los diputados más uno, siempre que sea dictaminado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente ante el pleno.



“El próximo periodo comienza en mayo y es cuando vamos a presentar el proyecto; sabemos que los protectores de animales están en contra, pero cambiando la norma con una nueva propuesta se podría mejorar la regulación de los palenques y la actividad gallística.



“Actualmente Veracruz es el único Estado que tiene prohibidas las peleas de gallos, pese a que vendemos más de 15 mil aves de combate al año”, planteó.