Víctor Carranza hace campaña anticipada: Gerónimo Zárate

A través de sus redes sociales, el transportista Gerónimo Zárate Rodríguez denunció públicamente que el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la alcaldía de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, realiza campaña de forma anticipada al presentarse en diversas colonias de la ciudad, lo cual de ser cierto supondría una sanción por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



“Yo tengo conocimiento de que las campañas inician el 2 de mayo a las 00:00 horas, pero yo veo que anda muy acelerado el candidato de Morena, ayer (el lunes) andaba ahí por la colonia Petroquímica con varios acompañantes, hombres y mujeres, entregando periódicos, ya en campaña abierta como si ya estuvieran todos los candidatos haciendo campaña, creo que el INE debe sancionar esas situaciones, que no deben de pasar”, argumentó Zárate Rodríguez en un video que aparece en el sitio informativo www.infonlinks.com.mx.



En ese sentido, el transportista aseguró haber cuestionado a Carranza Rosaldo, quien se justificó mencionando que entregan un periódico que se edita de forma anual, sin embargo, Gerónimo Zárate aprovechó para afirmar que no conoce al candidato de Morena y que no sabe de dónde fue electo.



“Creo que los únicos que lo conocen son la gente de Pemex, a quienes les manejaba las licitaciones, porque la verdad en la ciudad de Coatzacoalcos no lo conocemos, el hombre está haciendo campaña abiertamente, pero decía que no era campaña, pero yo hago el llamado a la autoridad correspondiente para que se sancione a esta persona… está violentando las leyes y eso no vale, porque si lo hace ahora qué pasará cuando gané… tenemos que respetar los tiempos”, recalcó Zárate Rodríguez.



Hasta el momento el Comité Municipal del OPLE en Coatzacoalcos no ha emitido información alguna consistente en actos anticipados de campaña contra el candidato de Morena, aunque de ser cierto el proselitismo antes de tiempo podría acarrear una sanción para el partido, incluso cancelar la candidatura.