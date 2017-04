Hay nueva estrategia de seguridad: Esteban Enríquez

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-20:25:17 Coatzacoalcos Esteban Enríquez España, secretario de la Canaco en Coatzacoalcos, considera que está dando un giro la estrategia de seguridad en Veracruz

El secretario de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Coatzacoalcos, Esteban Enríquez España, considera que la estrategia de seguridad en Veracruz está dando un giro.



“A cuatro, cerca de cinco meses de la toma de protesta, cerca de cinco meses de la entrada de gobierno, finalmente ahorita estamos viendo que ya hay una nueva estrategia, que están dando un giro en la estrategia de seguridad, que creemos que viene a ser muy positiva la entrada del Ejército, la Policía Militar, al estado de Veracruz, hoy ya con presencia en Veracruz y Boca del Río, pero que ya anuncian de antemano que va entrar a Coatzacoalcos también”, manifestó.





REAGRUPAR POLICÍAS



Dentro de esta nueva estrategia de la que habla, indicó lo favorable de reagrupar las policías en Veracruz.



“Y segundo, el reagrupar, las agrupaciones diversas de policías que hay en el Estado, Policía Estatal, Naval, Fuerza Civil, se habla que van estar enfocándose en zonas específicas, no como ahorita que tenemos unos elementos de Policía Estatal, otros de Fuerza Civil, otros Navales, entonces hay, pues varias cabezas de cada grupo y luego hay la sensación de que no hay la mejor coordinación que podemos tener”.



“Sí hay reuniones semanales, hemos incluso participado en ellas y esta coordinación, pero cuando hay un hecho delictivo de repente hay el reporte y vemos que llega inmediatamente la Policía Estatal o Fuerza Civil, una de las dos, quince minutos después llega la otra y resulta que a los dos le hicieron el llamado, entonces se pierden tiempo y recursos, humanos como económicos, en esas duplicidad de funciones, entonces que haya una en cada zona, y no va haber problemas de coordinación al haber una cabeza al mando de todos”.



“Y bueno vemos bien la llegada de la Policía Militar, creo que son una corporación con mucha confianza de parte de la sociedad y bueno que se venga a dar un cambio en seguridad, que si bien no estamos en los niveles que se alcanzaron el año pasado, estamos lejos. Hay un problema serio de seguridad también y damos la bienvenida a estas medidas y esperamos que se vean reflejados en resultados en el muy corto plazo”.



-¿Cuánto tiempo le darían ustedes de plazo a partir de la llegada de militares para empezar a ver una reducción o al menos una respuesta de la demanda de la ciudadanía?



-Quisiéramos que fuera expedito por supuesto, aquí a Coatzacoalcos aun no entra, de entrada esperamos que con el anuncio que se hizo se cumpla pronto, entren pronto y una medida, por ahí tenemos los datos del Observatorio Ciudadano podemos decir, que para mayo en el reporte de abril veamos una reducción y se siga viendo mes con mes, una reducción que además sea radical en los índices delictivos.