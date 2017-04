Autorizan Veracruz inmueble para Amigos del Parkinson Tweet La asociación civil Amigos del Parkinson Veracruz A. C. recibió en comodato el Módulo Dos Caminos para instalar en el lugar una casa de asistencias para personas con este padecimiento. Veracruz - 2017-04-12 20:17:14 - Olivia Hernández Ortiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La asociación civil Amigos del Parkinson Veracruz A. C. recibió en comodato el Módulo Dos Caminos para instalar en el lugar una casa de asistencias para personas con este padecimiento.



En sesión de Cabildo fue autorizado que el inmueble ubicado en la calle Gladiolas sin número, entre Lorenzo Azua y Orquídeas, sea entregado en comodato a la asociación civil por un periodo de 15 años.



El regidor tercero del ayuntamiento de Veracruz, Ángel Maldonado Rodríguez, precisó que con ello se garantizará el apoyo a los enfermos de parkinson en la ciudad de Veracruz.



“Con el otorgamiento de comodato de este módulo la asociación prestará diversos servicios en beneficio de las personas que padecen esta enfermedad para que puedan desarrollarse de una mejor manera”, dijo durante su participación.



En el acta 2017 de la sesión ordinaria de ayer también se autorizó la entrega en comodato del Módulo Buenavista ubicado en la avenida Enrique Segarra, entre J. P. Silva y paseo Playa Linda, Andador Hade, en el Infonavit Buenavista para la asociación civil Unidos Centro de Capacitación y Rehabilitación A. C.



En la sesión del día también autorizaron la celebración de cuatro sesiones solemnes, tres de ellas para nombrar visitantes distinguidos a los participantes de la LIX Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina; a los integrantes de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos; y a los asistentes del Curso Internacional Ver-Imágenes 2017.



