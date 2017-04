Jesús, 37 años viviendo en la feria

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-19:59:27 Coatzacoalcos En el acceso a la rueda de la fortuna cuenta Jesús Navarro Aro como ha sido su vida en la feria

Entre carruseles y ruedas de la fortuna ha vivido Jesús Navarro Aro los 37 años de su vida.



De niño le gustaba subirse al juego mecánico conocido como el Traband, sin saber que en este tipo de atracciones conocería al amor de su vida.



Le perdió el miedo a las alturas en los juegos extremos, aunque ahora subirse le causa mareos.



Es uno de los socios de la empresa Atracciones Roca, la cual todos los años trae novedosos juegos a la Expo Feria de Coatzacoalcos.



A su esposa la conoció cuando se realizaba una feria en el municipio de Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco.



Esa noche le toco a Jesús operar un juego llamado Tagada, y entre cientos de mujeres que subieron ese día, conoció a quien es la madre de sus dos hijas.



Admite que es pesado vivir en la feria junto con la familia, pues ellos no pueden irse de vacaciones, como en esta Semana Santa, pues tiene que estar pendiente de los juegos mecánicos.



Viven en un camper, y esto hace que sea complicado habitar en estas casas rodantes, pues cuando falla la luz no funciona el sistema de ventilación.



Se ha acostumbrado a recorrer 20 ferias todos los años, como en Villahermosa, Culiacán, La Paz, Tampico, Boca del Rio, y otros lugares del país.



Todos los días duerme de cuatro a cinco horas, a lo cual su cuerpo se ha acostumbrado.





DESPUES DE VENDER DULCES CREARON UN CARRUSEL



Hace 52 años nació esta empresa en Guadalajara, en el estado de Jalisco.



Fueron sus abuelos Salvador Aro e Irene Pérez, quienes dieron los primeros pasos, después de dedicarse a vender dulces en las ferias.



Después su abuelo con sus propias manos construyo un carrusel, y luego otros juegos mecánicos, entre ellos una rueda de la fortuna.



En aquel estado existe un lugar que se llama Roca Azul, y es por ello que a su empresa decidieron ponerle el nombre de Roca.



La familia iba creciendo, y todos los hijos, primos, sobrinos y nietos se fueron involucrando en este negocio, entre ellos sus tíos Manuel, Hugo, Ramón y Salvador.



En Coatzacoalcos son más de 300 trabajadores que laboran en esta empresa que cada día se ha hecho más grande, y se ha convertido en el negocio familiar.



Por ejemplo, el operador de un juego mecánico gana 2 mil pesos a la semana, y cada uno de ellos recibe una capacitación.





EN EUROPA COMPRAN LA MAYORIA DE JUEGOS



Después de que su abuelo hace cinco décadas solo contaba con un juego, actualmente tienen 120 juegos mecánicos.



Las maquinas con que cuentan son fabricadas en Europa y los Estados Unidos, siendo pocos los que son construidos y adquieren en México.



Es en Italia, donde se construyen la mayoría de estos juegos, entre ellos el Gladiador, la novedad que este año traen a la Expo Feria Coatza 2017.



Incluso uno de sus primos fue el creador del teleférico, el cual fue elaborado en los talleres de esta empresa que se encuentra en el estado de Jalisco.



En el caso de la rueda de la fortuna se llevan 10 horas en armarla, y es menos tiempo para desarmarla.



Aunque el Tango, el Caos, el Himalaya, los famosos carros chocones, son algunos de los juegos en que mayormente deciden subirse la gente.





EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD



Los precios para poder acceder a estos juegos van de los 20 hasta los 50 pesos, y este año trajeron 50 juegos a la Expo Feria.



Todos los días le dan mantenimiento a los juegos, y cuentan con siete plantas de luz, en caso de que falle el sistema de energía eléctrica.



Aunque las altas temperaturas que se registran en el municipio hacen que se sobrecalienten estas plantas de luz, y durante esta semana una de estas tuvo una falla.



En caso de que algún juego mecánico tenga alguna falla es llevado al taller de esta empresa, para comenzar a ser reparado, y no ser llevado a las ferias que acuden anualmente.



Estas maquinas son de alta tecnológica, y es muy difícil que ocurra algún accidente mortal, aunque no descarta que pueda ocurrir alguno.



En los años que lleva trabajando en la feria solamente le ha tocado ver accidentes menores, como que la gente sufra alguna caída al momento de subir a algún juego mecánico.



Durante el primer día de la Expo Feria Coatza 2017 reconoció que se paró un carro de la Montaña Rusa cuando hacía una prueba el personal de la empresa, y esto es una medida de seguridad que hace la máquina para probar los frenos.