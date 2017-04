En Minatitlán más de 3 mil taxis tendrán que cumplir con el reordenamiento

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-16:29:55 Minatitlán En Minatitlán, son alrededor de 3 mil 700 unidades que tendrán que cumplir con este requisito de Transporte Público.

El coordinador de transporte público, Oscar Benítez Martínez, advirtió que son

más de 3 mil 700 unidades en la modalidad de taxis que deberán cumplir con el programa de reordenamiento vehicular, tan solo en el municipio de Minatitlán.



Informando que desde el pasado lunes se instalaron dos módulos, uno en Acayucan y otro en el puerto de Coatzacoalcos, el cual está situado en el centro de Convenciones “Salón Zoque”, remarcando que esta revisión va para todas las modalidades de transporte público, taxi, servicio urbano, materialistas, mixto rural, carga en general, transporte escolar y todas aquellas unidades que estén concesionadas.



Hasta ahora no hay plazo o una fecha límite para cumplir con el reordenamiento, por lo que invitó a los concesionarios a que se acerquen antes de que el módulo cierre sus ventanillas.



Benítez Martínez indicó que, los requisitos son variables dependiendo la modalidad y los puede consultar en el portal de internet http://transporteveracruz.gob.mx/ , el costo es de 2 mil 70 pesos por el empadronamiento incluyendo el REC de 1 chofer. En caso de que el concesionario cuente con dos choferes, la inscripción al REC de un adicional será de $800 pesos.



En este sentido expreso que el REC no es nuevo, ya se ha dado tiempos atrás, y es para dar mayor seguridad al usuario, porque cuenta con todos los datos, solo que antes eran del chofer, ahora es del concesionario, a quien se le va dar de alta para saber quién va traer su coche.



En el caso de los choferes portarán lo de siempre, su tarjeta de circulación, licencia y póliza de seguro de la unidad, en resumen son los requisitos que deben cumplir.



Señalando que quien tenga su documentación en regla no debe preocuparse, porque no habrá cambios de números económicos, ni de placas, y quien está pendiente de órdenes de emplacamiento les proporcionarán un número de pago para que se regularicen, pero quien no lo pase, deberá acudir a la dirección general de transporte en la capital del estado a regularizar su situación.



Reiterando la invitación a los concesionarios a cumplir con el reordenamiento vehicular, ya que nadie será exentó a este programa que es para todas las modalidades y deben hacerlo antes de que cierren las ventanillas.