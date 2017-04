Alcalde de Chinameca, en la ‘antesala del desafuero’ Tweet La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado dio a conocer que el alcalde de Chinameca, Víctor Salomón Carmona, podría ser denunciado debido a que no cumplió con la solvatación de las observaciones correspondientes a la cuenta pública 2015, lo que lo deja en la antesala del desafuero y encarcelamiento Chinameca - 2017-04-12 16:25:23 - Mario Zepeda / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-16:25:58 Chinameca Víctor Salomón Carmona, podría ser denunciado debido a que no cumplió con la solvatación de las observaciones correspondientes a la cuenta pública 2015 La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado dio a conocer que el alcalde de Chinameca, Víctor Salomón Carmona, podría ser denunciado debido a que no cumplió con la solvatación de las observaciones correspondientes a la cuenta pública 2015, lo que lo deja en la antesala del desafuero y encarcelamiento.



Al respecto la diputada local Roció Pérez señaló que, el pasado lunes se venció el término que tenia para comprobar lo desviado por su administración municipal y que inicialmente, en febrero el ORFIS, reportó un daño por 1,120.971, señaló la entrevistada.



Añadió que Chinameca aportó 444,319 pesos solventando parcialmente. Pero aun subsiste el daño patrimonial de conformidad en lo dispuesto por el artículo 58 segundo párrafo de la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el órgano de fiscalización superior procederá a formular la denuncia penal respectiva, en contra de quien o quienes resulten responsables.



Lo que pondría a Salomón Carmona en la antesala del desafuero para ser juzgado e iniciar un proceso por el desvió de recursos. Rocío Pérez, señaló que apenas se entregó la cuenta pública del 2016 al ORFIS en el mes de enero y está en revisión.



El Gobierno municipal de Víctor Salomón Carmona aceptó las resoluciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por lo que deberá reintegrar la fuerte suma de 676, 652, misma que se pagarán prácticamente por el edil y son recursos que deberá salir de sus bolsillos.



Hay que recordar que el presidente de la Comisión había denunciado “A 5 municipios el que tiene mayor daño patrimonial es el municipio de Coatepec con más de 10 millones de pesos y están por denunciar”.





EL DATO



Los escándalos del alcalde el 5 de Julio de 2016.- En video, Víctor Salomón fue captado en Xalapa aparcado en lugar exclusivo para personas con discapacidad. Informa tuitero que vehículo del Alcalde no cuenta con placas ni permisos de circulación. Y fue bautizado en las redes por #LordCesárea.





HACE UN AÑO



Tras el asesinato de un menor de ocho años en Chinameca, el alcalde de aquel Víctor Salomón Carmona, reconoció que el responsable de la muerte del pequeño es su primo Rafael Carmona Jara. El edil fue evidenciado de darle la oportunidad de huir a su primo. Él lo negó. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

