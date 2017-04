Clama comunidad LGBTI modificar Código Civil

Al realizarse el matrimonio número 18 entre personas del mismo sexo en el Registro Civil de Veracruz el presidente de la Comunidad LGBTI Jarochos, Guillermo Izacur Maldonado, llamó a legislar de una vez para modificar el Código Civil del Estado.



“Ésta es la pareja número 18, hasta ahorita llevamos ya 18 parejas que logran casarse y estamos en espera, tenemos 4 porque ayer (martes) metí otros 2 juicios de amparo.



“El llamado a la autoridad es que ya pasamos las 5 que marcaba la ley y creo que ya la jurisprudencia debería entrar en vigor; no es posible que sigamos así”, aseveró.



Recordó que por no estar aprobados los matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo, las parejas que desean contraerlos deben promover amparos ante la justicia federal y sólo así es como logran casarse.



Primero lo solicitan ante el Registro Civil, pero como éste lo niega porque el Artículo 75 del Código Civil vigente en el estado de Veracruz establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, tramitan un amparo ante un juzgado federal.



Cuando por fin obtienen el amparo vuelven al Registro Civil y entonces los casa el oficial, por mandato de la justicia federal, pero para entonces han pasado desde 45 días hasta 4 meses o más, explicó Izacur.



Y FUERON MUY FELICES...



En esta ocasión Silvino Elvira López y Joel Jiménez, ambos de 35 años de edad, contrajeron matrimonio en el Registro Civil de Veracruz, tras una espera de muchos años.



Silvino Elvira dijo que llevan 14 años como pareja y los trámites les tomaron 3 meses, por lo que llamó a las autoridades a legislar y permitir que todos disfruten sus derechos humanos.



“Pienso que ante la sociedad, ante la ley todos somos iguales y no tener que hacer tanto, no sé por qué tanto papeleo, tanto trámite, siendo que al final de cuentas es el derecho que tenemos como ciudadanos.



“Piden estudios prenupciales, actas de nacimiento en original, CURP, comprobante de domicilio. Hay que hacer una solicitud y promover un amparo.

Nos dimos cuenta por la radio y los demás medios de comunicación, tomamos la decisión de formalizar nuestra unión”, señaló Elvira López.



Por su parte Joel Jiménez no ocultó sus sentimientos poco antes de entrar en la sala del Registro Civil para que se les declarara esposos ante la ley.



“De entrada es una emoción porque es lo que siempre habíamos deseado y se nos estaba negando ese derecho que por ley nos corresponde a todos”, dijo.

Admitió que su familia le dio la espalda cuando se enteró de su preferencia sexual y después cuando supo que deseaba casarse con otro hombre, pero eso no lo desanimó.



“A familia prácticamente me la eché en contra, pero la verdad es que a la familia que a mí me tocó elegir, mis amistades y todas las personas cercanas a mí me han brindado su apoyo.



“No le hacemos nada a nadie, no le quitamos nada a nadie, simplemente es una relación bastante sólida, 14 años; entonces simplemente queremos formalizarla”, puntualizó Jiménez.



Cabe recordar que el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en el Registro Civil de Veracruz, cuando su titular era Mariana de los Ángeles Sánchez Cano, tuvo lugar el 12 de junio de 2015, y fue entre 2 varones.



El segundo fue entre 2 mujeres en julio de 2015. El tercero, entre 2 varones, en febrero de 2016, y cada vez hubo más parejas.