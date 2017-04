Clausuran negocio en Nanchital por falta de documentación

Ilse Sulvarán/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-16:20:50 Nanchital Clausuran establecimiento por no contar con documentación Debido a la falta de permiso, licencia, cédula de empadronamiento, entre otros, el Gobierno Municipal de Nanchital llevó a cabo la clausura de un establecimiento de la empresa de cablevisión IZZI, al no cumplir con la documentación pertinente.



Son solo algunos negocios de diversos giros ubicados en la plaza que se encuentran en dicha situación, misma que desde hace un año no cuentan con los requerimientos expedidos por el ayuntamiento nanchiteco, sin embargo los comercios que estan regularizados no estan corriendo el riesgo de ser clausurados.



Durante la mañana de este miércoles, personal de Gobierno Municipal clausuró el negocio de la empresa IZZI, hasta que cuente con los requisitos legales para ofrecer servicio.



Ante el inesperado cierre del negocio, decenas de usuarios se encontraban preocupados debido a que la fecha límite de pago de sus servicios estaba vencida y al no brindar atención la empresa privada, tendrían que pagar recargos.



Cabe mencionar que al ser la única oficina de atención de la empresa en la localidad, los nanchitecos tendrían que trasladarse hasta la ciudad de Coatzacoalcos, puesto que al atravesar los días de asueto de Semana Santa los usuarios podrían presentar problemas del corte del servicio.