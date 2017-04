Relación de Rusia con EU se deterioró: Putin

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-10:38:02 Rusia foto tomada de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/12/relacion-de-rusia-con-eu-se-deterioro-con-trump-putin

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, mientras los ministros de Exteriores de los dos países discutían en Moscú sobre la guerra en Siria.



El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en una entrevista televisiva difundida el miércoles, mientras se celebraba la reunión, que el "grado de confianza" entre los dos países se había deteriorado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



"Se puede decir que el grado de confianza en nuestras relaciones de trabajo, especialmente en el área militar, no ha mejorado sino que, al contrario, se ha deteriorado", declaró el dirigente ruso al canal Mir 24.



Los responsables de ambos países se enfrentaron en declaraciones en los últimos días sobre el presunto ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun y tras el cambio de posición del presidente estadunidense al ordenar el primer bombardeo contra el ejército sirio desde el inicio del conflicto hace seis años.



Pero el presunto ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun (noroeste de Siria) y el bombardeo estadunidense que le ha seguido provocó nuevas tensiones entre ambas potencias.



'Provocaciones'



Los responsables estadunidenses se sucedieron el martes en las críticas al fuerte apoyo de Rusia al presidente sirio Bashar al Assad.



El secretario de Defensa, Jim Mattis, estimó el martes que no había "duda" de que el régimen de Bashar al Asad era el responsable del ataque químico del 4 de abril, que causó 87 muertos, incluido decenas de niños, en la provincia rebelde de Idlib, al noroeste de Siria.



Anteriormente, un alto responsable de la administración estadounidense, que no reveló su identidad, acusó a Moscú de "sembrar la confusión" sobre el papel del régimen sirio en el presunto ataque químico para intentar culpar a los rebeldes o a los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).



El presidente Vladimir Putin, por su parte, repitió en la entrevista en Mir, que no veía ningún elemento que probase la responsabilidad de Damasco.



Rusia mantiene una línea que exculpa al régimen sirio: hay que mirar hacia los rebeldes, ya que el ejército sirio desmanteló su arsenal de armas químicas bajo supervisión internacional.



Putin advirtió así de las "provocaciones" en preparación de los rebeldes que utilizarían armas químicas para después poner en entredicho a Damasco.



Voto en la ONU



Al mismo tiempo, Estados Unidos, Francia y Reino Unido presentaron en el Consejo de Seguridad un nuevo proyecto de resolución que pide la cooperación del régimen sirio en una investigación sobre el ataque.



El voto está previsto para este miércoles a las 19 horas GMT pero, según diplomáticos, Rusia utilizará su derecho de veto. La semana pasada el Consejo de Seguridad examinó tres proyectos de resolución que no pasaron la votación.



Con información de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/12/relacion-de-rusia-con-eu-se-deterioro-con-trump-putin