Venezuela está en dictadura: David Smolansky

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-12-10:11:53 Venezuela foto tomada de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=676026&idFC=2017

David Smolansky, alcalde de El Hatillo, en el estado de Miranda, Venezuela, quien denunció uso de gas lacrimógeno para reprimir manifestaciones por parte del gobierno de Maduro; dijo que las acusaciones en su contra son la mayor muestra de por qué Venezuela está en dictadura, "investigan a quienes levantan la voz".



David Smolansky, alcalde de El Hatillo, en el estado de Miranda, Venezuela, aseguró que no va a retroceder en la convicción de tener un país donde haya libertad.



"Yo no voy a retroceder en nuestros principios, en nuestras convicciones de tener un país donde haya libertad, donde haya justicia, donde haya oportunidad para las próximas generaciones", afirmó.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que las acusaciones en su contra son la mayor muestra de por qué Venezuela está en dictadura, "investigan a quienes levantan la voz".



Destacó que los últimos 12 días han sido muy intensos en Venezuela, "hemos convocado cinco manifestaciones todas ellas multitudinarias, de una manera pacífica, no violenta, tratando de llegar al centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de los edificios gubernamentales.



"Estas cinco manifestaciones han sido reprimidas cobardemente por los cuerpos de seguridad del Estado, son más de 280 personas que han sido detenidas, cientos de personas además han quedado ya sea heridas, asfixiadas por el uso de gases lacrimógenos".



Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la utilización de estos gases en esas manifestaciones, al contrario, dice que van a investigar a David Smolansky.



"Precisamente es la mayor muestra por qué en Venezuela estamos en dictadura, en vez de investigar a quienes utilizan estos gases tóxicos que está prohibido según la Constitución para reprimir en vez de investigar a quienes han causado que haya personas heridas, lesionadas, ahogadas, o en vez de dejar manifestarse pacíficamente y no detener a 280, quieren investigar a quienes hablan por hacer una denuncia", apuntó.



Con información de: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=676026&idFC=2017