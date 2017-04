Rechaza Kuri Grajales relación de amistad con Duarte; va por alcaldía del puerto de Veracruz

Wenceslao Fuentes/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-11-21:26:25 Veracruz El diputado federal con licencia aseguró que tuvo la relación de un empresario con un mandatario estatal pero nunca sostuvieron una relación de amistad.

El diputado federal con licencia, Fidel Kuri Grajales, será el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Veracruz.



En entrevista exclusiva con el Corporativo Imagen del Golfo, Kuri Grajales informó que en las próximas elecciones donde habrán de renovarse las 212 alcaldías en la entidad su partido irá en alianza con el Partido Verde Ecologista de México.



“Mi partido me hizo el favor de invitarme a participar para una alcaldía en Veracruz, en el estado, y vamos a participar en Veracruz puerto”, declaró el también propietario del equipo Tiburones Rojos de Veracruz.



En el municipio de Veracruz el Partido Acción Nacional buscará la presidencia municipal por medio del senador con licencia, Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.



Ante el panorama, Kuri Grajales respondió que los candidatos habrán de proponer y será la ciudadanía quien se encargue de elegir al que más le convenga.



“Cada quién tiene que hacer su mejor trabajo y ver las mejores propuestas que uno pueda darle a los veracruzanos y, bueno, pues ya la ciudadanía decidirá a quién quiere de presidente municipal para Veracruz”, enfatizó.



El aspirante a la presidencia municipal de Veracruz evitó profundizar en la designación de candidato a la alcaldía de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional para no incurrir en una posible violación a los tiempos electorales.



Kuri Grajales respondió los cuestionamientos sobre su relación con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en cuyo periodo se devolvió la marca Tiburones Rojos al estado de Veracruz.



El diputado federal con licencia aseguró que tuvo la relación de un empresario con un mandatario estatal pero nunca sostuvieron una relación de amistad.



“No hubo contacto, no había mucho contacto, había el normal. Tengo fotos con él cuando traje al equipo. Me ofrecieron llevármelo a otros lados, elegí Veracruz, era gobernador de Veracruz.



“Si ustedes recuerdan el equipo de Albinegros de Orizaba me lo quitaron, el gobierno me lo quitó, yo me tuve que ir de Veracruz. Hay muchas cosas que la gente no sabe.



-¿Entonces no era amigo de Javier Duarte?



-No, era el gobernador de Veracruz como lo es ahorita Miguel Ángel Yunes. Yo le puedo enseñar fotografías donde estoy con Miguel Ángel Yunes platicando y siempre cuando lo veo lo saludo porque es el gobernador, que él tiene que ser y viene a gobernar a Veracruz y quitar los colores es otra cosa pero si él no lo quiere hacer no es problema nuestro”, precisó Kuri Grajales.



Sobre el daño que provoca la imagen del ex gobernador de Veracruz, buscado por delincuencia organizada y desvío de recursos públicos, el aspirante a la alcaldía lo deslindó del PRI y dijo que sus acciones no inmiscuyen al partido.



“Fue Javier Duarte, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ver realmente y trabajar para los veracruzanos sin distingo de colores. En este momento todavía ni soy candidato oficial, entonces no quisiera adelantarme a los tiempos”, enfatizó.