Presencia de granizo y tormentas eléctricas en zona centro

Tormentas eléctricas y granizadas que no causaron afectaciones se dieron en la región a consecuencia de la vaguada en el suroeste del Golfo de México y otra que persiste del noroeste al centro del país.



De acuerdo con las diferentes coordinaciones de Protección Civil municipal, se tuvo caída de granizo en tres municipios de la región, mismos que no causaron problemas mayores.



En Mariano Escobedo se reportó la caída de granizo, al igual que en la zona de Santa Catarina en Río Blanco.



En el caso de Ixhuatlancillo, se reportó también una caída de granizo moderada, el cual se desbarató prácticamente de inmediato.



En lo que respecta a Orizaba, hubo tormenta eléctrica, pero hasta una hora después de ocurrida no se reportó afectación a ningún transformador.



En el municipio de La Perla se dio reporte de lluvia fuerte sin caída de granizo, lo mismo que en Huiloapan, Nogales y Rafael Delgado, precipitaciones que sólo dejaron encharcamientos leves a moderados en todos esos municipios de acuerdo con el reporte de sus áreas de Protección Civil.