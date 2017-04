90% de personas en Atzacan no tienen escrituras

Instalará Instituto Nacional de Suelo Sustentable módulo de orientación y asesoría en la localidad de Dos Ríos de Atzacan, con la finalidad de regularizar mediante la escrituración la propiedad de sus predios, el alcalde Magno Roberto Romero estimó que al menos el 90 por ciento de los habitantes de esa comunidad carece de este importante documento.



\"Uno de los compromisos de mi administración es gestionar y acercar a la población aquellas dependencias que sean de beneficio para las localidades, tal es el caso del programa de escrituración que está impulsando el instituto nacional de suelos sustentable antes CORETT, en la cual se busca regularizar los predios de aquellos propietarios que no cuentan con las escrituración de estos\" comentó.



Puntualizó que en Dos ríos, muchos de los habitantes tienen la propiedad de las tierras pero no las escrituras, lo que trae serias complicaciones en caso de querer vender, heredar o querer demostrar propiedad de las mismas, al tiempo que estimo que de las más de 5 mil familias que hay en esta comunidad al menos el 90 por ciento no cuenta con su escritura correspondiente.



\"Aunque ellos son propietarios el origen de esta tierra es un fundo legal, entonces ello permitió que la población pudiera regularizar la propiedad de sus tierras, se realizó ya el procedimiento pertinente en lo que corresponde al municipio desde el levantamiento, los estudios de topografía y ahora al tener toda la información en la mano, será posible que asistan al módulo que se instalará en próximos días para iniciar la escrituración de sus tierras\" añadió.



Agregó que también vale la pena destacar que la dependencia ofrece un descuento importante en el trámite de escrituración y el beneficiario tendrá que cubrir solo unos costos de recuperación para la elaboración de sus expedientes.



\"Obviamente lo que buscamos es que nuestra gente tenga acceso a este programa, que no le invierta tanto y les permita dar certeza jurídica a cada una de sus familias, aunque algunos incluso cuentan con derecho de posesión y estan dados de alta en catastro no cuentan con su escritura, lo que nos lleva a que no están registrados legalmente y con este programa ya podrán estar oficialmente estar inscritos en el registro público de la propiedad que es lo más importante\" concluyó.