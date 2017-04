Hospital de Pemex indeficiente contra el cáncer en Agua Dulce

En total estado de indefensión, se encuentran derechohabientes del hospital de Pemex, quienes tienen que enfrentar la falta de medicamentos de control, doctores prepotentes y hasta valoraciones incorrectas que solo empeoran su estado clínico.



Una paciente con cáncer, que decidió mantenerse en el anonimato, narró las vejaciones de la que es víctima, de parte de la cardióloga, Rosa Amelia Lozano Zarate, con ficha 411082 y con cedula profesional 4110556, quien labora en el hospital de Minatitlán.



Familiares de la persona enferma, dijeron al corporativo Imagen del Golfo que la galena, con un comportamiento prepotente y un “lenguaje inadecuado”, le habría dicho que en cualquier momento podría tener un paro cardiaco o derrame cerebral, que a versión de los quejosos, la noticia afectó el estado emocional de la paciente.



Presumieron que con la actitud de la doctora Lozano Zarate, ni siquiera conoce el estado clínico, toda vez que asevera un pronóstico que entre uno y otro es extremo, pero no sería, presuntamente, la primera vez que realizara un pronóstico equivocado.



Lo anterior, se debe, porque en el 2010, la cardióloga le habría dicho al esposo de la misma paciente que no tenía ningún problema, pero meses después, habría fallecido por un infarto, por lo que exigieron a las autoridades que regulan a la clase médica, sea investigada en la función de su trabajo.





COMPRAN MEDICAMENTOS



Debido que el sistema médico de la ex paraestatal carecen de medicamentos, las personas que se encuentran bajo tratamiento, tienen que comprar los fármacos, por lo que llegan a gastar hasta tres mil pesos mensuales.



Desde hace varias semanas, Pemex ha suspendido la entrega del medicamento Rivaroxaban, debido que no cuentan ni siquiera con la sustancia activa Xarelto, por lo que las personas que presentan cáncer y están sometidos a quimioterapias, tienen que adquirirla en un mil 500 pesos.



La clase obrera, indicó que este tipo de condiciones ya no debe de ocurrir, al considerar que la falta de recursos empeore la enfermedad de los pacientes.