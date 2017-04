Indigna la corrupción pero la impunidad es peor en el caso de Odebrecht en México, dice AMLO

A través de un video difundido en sus redes sociales, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador censuró la impunidad que en México prevalece en torno a los sobornos que otorgó la empresa Odebrecht por un monto de 10 millones de dólares. Acusó al ex presidente, Felipe Calderón no solo de haberle proporcionado un contrato para la construcción de una planta de polietileno en Nanchital, Veracruz, sino también de haberla financiado con créditos de la banca de desarrollo.



Al mismo tiempo, López Obrador criticó que el procurador General de la República, Raúl Cervantes haya determinado recientemente cerrar toda la información relacionada con un caso que ha generado escándalos en varios países de la región y en donde, a diferencia de México, sí ha habido funcionarios presos por los sobornos.



Grabado a las afueras de la planta, en el video, López Obrador dijo que todos los manejos que hizo Odebrecht en México se realizaron “mientras Calderón estaba usurpando la presidencia” en la que se le otorgaron tales facilidades, producto del tráfico de influencias que resultó ser un negocio redondo, pues en realidad no hubo inversión, pues primero se les otorgó el contrato y luego a través del Banco de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, se le concedieron los recursos para operarla.



Con información de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/11/acusa-amlo-a-calderon-de-haber-financiado-a-odebrecht