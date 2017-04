Penales, con sobrepoblación

Los penales de Veracruz han mantenido una tendencia a la baja en cuanto a sus calificaciones en materia de respeto a los Derechos Humanos y las principales deficiencias que se tienen es el hacinamiento y sobrepoblación.



La investigadora del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura explicó que, como resultado de las vistas penitenciaras y los diagnósticos correspondientes, la CNDH ha detectado que el sistema penitenciario del país tiene serios problemas de sobrepoblación, hacinamiento y deficientes servicios médicos, lo que redunda en posibles violaciones a derechos humanos, pues las condiciones de internamiento merman la dignidad de las personas.



Lo anterior alertó la visitadora adjunta del Programa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Penitenciaria, Fabiola Elenka Tapia Mendoza, quien expuso que en general no hay condiciones óptimas en los reclusorios de la entidad.



“Igual que la mayoría del país, sobrepoblación, hacinamiento, condiciones de internamiento, nosotrotros podemos ir a cualquier penal y la gran mayoría no tiene condiciones aptas de internamientos, salud y alimentos, son deficiencias que no solo se dan en penales estatales, sino federales” dijo.



La visitadora Agregó que la CNDH realiza diagnósticos en el sistema penitenciario por medio del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, con el propósito de visibilizar las violaciones a los derechos humanos que podrían considerarse como tortura en los centros de reinserción social del país.



Tapia Mendoza expuso que los diagnósticos se realizan como parte de las actividades que la ley confiere a la CNDH, pero que estos diagnósticos no son realizados en forma exclusiva en los centros de reinserción social, sino que también se incluyen anexos psiquiátricos y centros de internamiento para migratantes, pues las personas que se encuentran en estos lugares son vulnerables ante actos o agresiones que en algún momento pudieran constituir torturas.