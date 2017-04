Gobierno de MAYL hace censo de programas sociales a días de veda; piden la CURP y credencial del INE

A unas semanas que inicie la veda electoral de entrega de apoyos sociales, el 4 de mayo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes, inició el censo del programa Veracruz Comienza Contigo, el propio delegado de Sedesol en Tantoyuca, Joaquín Rosendo Guzmán Herrera informó que arrancó en 11 municipios el censo con el que conocerán a los más pobres del estado.



Para el censo piden credencial de elector y CURP a todos los necesitados de ayuda social. Esto hace el gobierno de Yunes Linares, a sabiendas que sólo le dará tiempo para recabar datos, pero no entregar apoyos sociales, hasta pasada la jornada electoral, lo cual podría confundir a la gente que se empadrona.



“Con el fin de atacar el rezago en pobreza extrema, desigualdad y las carencias de la población en materia de salud, educación y vivienda, el Gobierno del Estado, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lanzó el programa Veracruz Comienza Contigo”, señaló.



Esta situación llama la atención, pues los mismos funcionarios de Sedesol Veracruz admiten que no dará tiempo de entregar apoyos, que deben detenerlos cuando inicia la veda electoral –el 4 de mayo- por lo que sólo les dará tiempo de empadronar gente.



El delegado de Sedesol en Tantoyuca, Joaquín Rosendo Guzmán Herrera, informó que en los Distritos I y II, ya inició el censo para establecer el índice de demanda de la población.



“Hay bastante aceptación de la gente, está muy contenta por recibir a nuestros encuestadores en sus hogares y vamos avanzando por los 11 municipios que corresponden al Distrito II y los nueve del Distrito I”, mencionó.



Destacó que alrededor del 80 por ciento de la población, demanda la aplicación de este programa.



Inicialmente, se trabajará el rubro alimentario con la entrega de una canasta básica que cubre las necesidades de una familia, que les permitirá disminuir el gasto monetario en esta materia, explicó.



Asimismo, se espera que de estas actividades se amplíen los sectores de apoyo como en salud la afiliación al Seguro Popular, las becas en materia de Educación y la disponibilidad de los programas de vivienda para la región.



“Estamos buscando la meta de un alcance arriba de las 25 mil familias beneficiadas con este programa. Esperemos que sea aún más; queremos llegar principalmente a las zonas marginadas rurales y a las zonas marginadas de las colonias, en las cabeceras municipales de las zonas urbanas”, detalló.



Guzmán Herrera puntualizó que se evitará a toda costa que el programa en cuestión se politice y que se respetará la veda electoral, tal como lo marca la Ley.



“El Gobierno estatal lo que busca es trabajar por la gente. Desgraciadamente para el programa se acerca un tiempo electoral y a nosotros no nos queda más que respetarlo, detener los trabajos en el momento en que se nos indique, ya que todo se hace con base a la Ley y con la mayor transparencia posible”, concluyó.