Darían a Flavino prisión domiciliaria por motivos de salud; lo someten a cirugía por problemas cardiacos

El exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado podría conseguir llevar el proceso que existe en su contra en libertad.



Esto ya que fue sometido la noche de este lunes a una operación del corazón en el Hospital Ángeles de Xalapa. De acuerdo con el resultado y su estado de salud, podría no volver a Pacho Viejo y cumplir prisión domiciliaria.



Cabe señalar que es posible que se solicite una nueva audiencia cuando ya han cambiado las condiciones de salud del imputado.



Así, dependiendo del parte médico, se podría solicitar la medida cautelar de garantía económica de 5 millones de pesos, dejando además el pasaporte para que viva su proceso en libertad, como parte de las modificaciones al proceso para el cual aún no se fija la audiencia.



Ríos Alvarado es acusado de ayudar a escapar a Javier Duarte de Ochoa facilitándole un helicóptero.



Este lunes fue operado al presentar problemas en una arteria y luego que el 19 de marzo fuera ingresado al hospital Ángeles, por presentar problemas de presión arterial y un pre infarto.



Fuentes consultadas informaron que hacia las 22:00 horas de este lunes, Ríos Alvarado continuaba siendo intervenido quirúrgicamente, a casi un mes de haber sido ingresado al nosocomio.



A dicho lugar llegó un día después de haber sido notificado que se le vinculaba a proceso por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento.



Por estos hechos, la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez dictó un año de prisión preventiva, de los cuales apenas cumplimentó una semana, pues presentó los problemas de salud.



La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que si los médicos refieren por escrito que no puede volver a prisión por estar en peligro su vida, en atención a su salud, no volverá a Pacho Viejo y será arraigado en su domicilio.



Cabe señalar que si el juez de control considera que la salud del imputado es grave, no es necesario realizar una audiencia para solicitar el arraigo domiciliario, por lo que solo se notificaría a la FGE de la decisión que se tome al respecto.