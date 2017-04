Revés a Jorge Winckler: quedan libres 4 peruanos detenidos en Xalapa tras balacera

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-10-21:52:08 Xalapa

La juez de control del Poder Judicial del Estado, Verónica Portillo Suazo, liberó a los 4 peruanos involucrados en la persecución y balacera del pasado 2 de abril que culminó a en el bulevar Europa, del fraccionamiento Monte Magno, en Xalapa.



Hay que recordar que trascendió que uno de ellos ya cumplió con una sentencia purgatoria de 12 años de prisión por robo y secuestro.



Así, pese a que durante la detención se aseguraron un automóvil tipo Vento, color beige, placas de circulación N89-ANA, un iPad, una tableta Samsung, una computadora, ropa diversa, bisutería y 6 mil 900 pesos en efectivo, los acusados lograron la libertad.



De acuerdo con la juez, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, no hizo una descripción correcta de los hechos y hubo una mala integración de la carpeta de investigación.



Tampoco justificó la procedencia de los objetos que habrían robado y los peritajes de avalúo, ni se aportaron las entrevistas de los policías aprehensores.



Además, no se incluyó una entrevista a una de la víctimas, es decir que la víctima nunca llamó para acreditar la propiedad de los objetos que fueron confiscados.



De acuerdo con la juez, la víctima hablaba de una laptop y eran dos aparatos, es decir que no estaba bien hecha la secuencia de cadena de custodia.



Por esta razón, en base al 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales se fueron con insuficiencia probatoria para demostrar su culpabilidad y no hubo vinculación a proceso, de ahí que fueron liberados.



Igualmente, la pistola que se habría utilizado en el enfrentamiento nunca fue hallada por la FGE, organismo que anunció que impugnará la decisión.



De acuerdo con notas periodísticas los ladrones violentaron las chapas de la vivienda marcada con el número 27 de la calle General San Martín, ahí saquearon diversos objetos de valor y los subieron a dos vehículos, un Volkswagen tipo Vento, color dorado y un Jetta, color rojo, en el cual intentaron escapar.



Por ello arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron los hechos, pero los sujetos al ver a los uniformados se dieron a la fuga, iniciando una persecución, logrando darles alcance sobre el Boulevard Europa, a la altura de Plaza Monte Magno, pues los criminales en su intento por huir chocaron, por lo que fueron aprehendidos.