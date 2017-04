Aparatoso choque en calles del centro jarocho

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-10-21:25:25 Veracruz Al cruce con la calle Mario Molina, la conductora no pudo frenar a tiempo e impactó en un costado trasero al auto Nissan Altima con placas del Distrito Federal, manejado por José Félix M. C. La tarde de este lunes en calles de la colonia Centro de Veracruz se registró un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil, además se vio afectado un taxi estacionado.



Un perito de Tránsito del Estado que tomó conocimiento dió a conocer que sobre la avenida Guadalupe Victoria circulaba la camioneta Ford Escape, tripulada por varias mujeres.



Tras el encontrazo, el coche dió varias vueltas sobre su propio eje hasta quedar atravesado en la avenida, además alcanzó a chocar contra un taxi estacionado.



No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales y caos vial.



La autoridad mencionada dió a conocer que el conductor del Nissan fue el responsable por no respetar la preferencia de paso vehícular.



Finalmente las unidades siniestradas y sus conductores fueron llevados a la delegación de tránsito para deslindar responsabilidades.