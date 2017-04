Denuncia de Delfina Gómez, una cortina de humo: Anaya Tweet Luego de que este día la candidata de Morena al gobierno del estado de México, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que hay violencia de género de parte del ex presidente Felipe Calderón y el líder del PAN, Ricardo Anaya, éste emitió un comunicado en el que señala que esta denuncia es una “cortina de humo” que pretende esconder “hechos vergonzosos” de su trayectoria política. Redacción - 2017-04-10 19:16:55 - La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Luego de que este día la candidata de Morena al gobierno del estado de México, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que hay violencia de género de parte del ex presidente Felipe Calderón y el líder del PAN, Ricardo Anaya, éste emitió un comunicado en el que señala que esta denuncia es una “cortina de humo” que pretende esconder “hechos vergonzosos” de su trayectoria política.



Retó a Delfina Gómez a que, “sin escudarse en un argumento falso, responda con contundencia sobre dos señalamientos puntuales: primero, quien realmente mandaba cuando ella era presidenta municipal de Texcoco era Higinio Martínez, su líder político, quien le impuso a seis familiares en los cargos más importantes de la administración”, y por qué se autopagó 440 mil pesos al término de su gestión como alcaldesa.



Anaya citó a la consejera del INE, Pamela Sanmartín: “Las mujeres están expuestas al escrutinio público igual que un hombre. No por ser mujer, los actos mal orientados deben quedar sin ser señalados”. Agregó que la consejera Sanmartín también ha señalado “que se debe combatir el uso del argumento de la violencia política contra la mujer, como escudo para evitar un escrutinio sobre su actuar”.





