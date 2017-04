Atentan a balazos contra ex alcalde de José Azueta Tweet Minutos antes de la medianoche de este domingo se suscitó un intento de ejecución contra un ex alcalde azuetence, cerca del hospital de esta ciudad José Azueta - 2017-04-09 20:56:44 - Marcelino Pablo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-09-20:57:22 José Azueta Minutos antes de la medianoche de este domingo se suscitó un intento de ejecución contra un ex alcalde azuetence, cerca del hospital de esta ciudad.



Los hechos se registraron minutos antes de las 00:00 horas, sobre la avenida Revolución y calle Libertad, por donde el ex alcalde Ginez Diez, transitaba a bordo de su vehículo.



Al percatarse que sujetos a bordo de una camioneta, se acercaban y realizaban detonaciones de arma de fuego hacia su unidad, este aceleró y logró llegar al domicilio de un familiar, donde se ocultó.



Dicho sujetos arribaron a donde se encontraba el vehículo sobre la calle Tesechoacán y con bates de béisbol le causaron daños, para luego retirarse del lugar.



Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar y realizaron un operativo por toda la región, en busca de los agresores, con resultados negativos.



Se logró saber que el ex alcalde salió ileso de la agresión, ignorando este el motivo, aunque se piensa que pudieran tener tintes políticos indicó Ginés Ernesto Diez Bravo.



Autoridades policiacas guardan total hermetismo ante este caso.

