Intransitables caminos de terracería en Hueyapan

El estado de los caminos de terracería de la zona alta de este municipio, es pésimo por encontrarse llenos de baches, pozas y escalerillas, sobre todo porque desde hace cerca de 10 años estas vías rurales de comunicación no reciben mantenimiento, aseguró el presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del ejido "Unidad Indígena General Emiliano Zapata", Pablo Pascual Hernández Hueyapan de Ocampo - 2017-04-09 20:02:22 - Carlos Delgado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-09-20:03:30 Hueyapan de Ocampo Pablo Pascual Hernández, presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del ejido "Unidad Indígena General Emiliano Zapata". El estado de los caminos de terracería de la zona alta de este municipio, es pésimo por encontrarse llenos de baches, pozas y escalerillas, sobre todo porque desde hace cerca de 10 años estas vías rurales de comunicación no reciben mantenimiento, aseguró el presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del ejido "Unidad Indígena General Emiliano Zapata", Pablo Pascual Hernández.



“Los caminos de terracería de comunidades como Loma del Tigre, 20 de Noviembre, Esperanza, Francisco I. Madero, Providencia y La Perla de Hueyapan, se encuentran en tan malas condiciones que dan ganas hasta de llorar”, señaló la autoridad ejidal, quien añadió en el mismo estado se encuentra el camino que los comunica con La Magdalena, perteneciente al municipio de Soteapan.



Entrevistado el viernes en la cabecera municipal tras concluir la “Conferencia colectiva sobre la situación socioeconómica y política de México” que aquí dictó el líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador; Pascual Hernández dijo que por más solicitudes que han presentado a los presidentes antepenúltimo, penúltimo y al actual de Hueyapan de Ocampo, Lorenzo Velázquez Reyes, la respuesta siempre ha sido negativa con el argumento de que no hay presupuesto para rehabilitación de caminos.



Al recordar que el 20 de abril de 1938 se fundó el mencionado ejido que integran las comunidades indígenas popolucas de Samaria, Sabaneta y Santa Rosa Loma Larga, el entrevistado detalló que esta última es el punto de concentración de varias localidades como las mencionadas en el segundo párrafo de esta nota, por ello es que desde hace 3 años se inició la pavimentación con asfalto del camino de más 7 kilómetros que la comunica con la población de Barrosa, ubicada ésta a orilla de la carretera Costera del Golfo, sin embargo, sólo se concluyó la primera y segunda etapas.



"El asfaltado del camino que comunica a Santa Rosa Loma Larga con Barrosa, desde hace 3 años se empezó a construir con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero falta la tercera etapa que es un kilómetro 460 metros para llegar a nuestra comunidad", precisó.

