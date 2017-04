Granada cae ante el Valencia 0-3

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-09-16:31:55 Redacción

El Valencia (12º) logró este domingo ante el Granada, penúltimo, su tercera victoria consecutiva, dejando a los andaluces muy tocados en su lucha por mantener la categoría en un fin de semana marcado por el tropiezo del Barcelona, que desaprovechó la oportunidad de igualar al líder Real Madrid.



Un rápido doblete del italiano Simone Zaza (19 y 21) mostró el camino hacia el triunfo valencianista que ratificó su compañero Santi Mina (55) con el tercer tanto, una goleada que se vio reducida gracias al tanto del argentino Ezequiel Ponce (65).



El equipo 'Ché' confirmó de esta forma su mejoría al tiempo que condenó al Granada, salvo milagro de última hora, a segunda división. Le separan siete puntos de la zona de salvación.



Y eso que que el técnico Voro dejó en el banquillo a cinco de los que suelen formar en el once titular. Le bastó al Valencia con la voracidad de Zaza para desarmar a los locales, que nunca plantaron cara, en la primera media hora de juego.



El ariete italiano hizo el primero remantando de cabeza un centro de Martín Montoya y el segundo, de forma parecida, tras aprovechar un pase de Santi Mina.



A partir de ahí no hubo partido aunque los cambios de Lucas Alcaraz consiguieron mejorar, en parte, a un timorato Granada, que pareció ganar empaque en el segundo tramo.



"Hemos salido al campo con la idea clara de estar organizados y tener el balón (...) Con el 2-0 ha sido más fácil y nos hemos aprovechado de un equipo que está en descenso", explicó Voro tras el encuentro.



Alcaráz, por su parte, fue muy duro con su equipo. "No estamos a la altura ni de la ciudad, ni de la categoría, ni de la afición. Tenemos que seguir peleando, pero no podemos engañar más a la gente", señaló.