¿Atmósfera en exoplaneta del tamaño de la Tierra?

2017-04-09

Los astrónomos detectaron por primera vez una atmósfera alrededor de un exoplaneta rocoso de un tamaño cercano al de la Tierra.



"Aunque esto aún no es la detección de vida en otro planeta, este hallazgo representa un paso importante en la dirección correcta, ya que es la primera vez que se detecta una atmósfera alrededor de un planeta, una masa o de un radio semejante al de la Tierra ", dijeron los científicos cuyo descubrimiento fue publicado el jueves en el Astronomical Journal.



Este exoplaneta llamado GJ 1132b, situado a 39 años luz de la Tierra en la constelación Vela, es aproximadamente 16% más grande que la Tierra, pero está en órbita demasiado cerca de su estrella, una enana roja, para poder ser habitable



Según los astrónomos, las temperaturas en esa superficie superan los 250 grados centígrados.



Las observaciones hacen pensar que la atmósfera es rica en agua y en metano, pero tendrán que tomar más medidas con otros telescopios más poderosos para identificar las sustancias químicas presentes.



Estos científicos citan varias posibilidades, como la de un planeta donde el agua es abundante con una atmósfera de vapores muy calientes.



Este tipo de estrellas, las enanas rojas, son las más frecuentes y el hecho de detectar un planeta con una atmósfera alrededor en órbita de un sistema astral hace pensar que las precondiciones para la existencia de la vida son bastante comunes en el universo, apuntan.



Esta detección hace del planeta GJ 1132b un blanco prioritario de observaciones para el telescopio espacial Hubble, el telescopio gigante europeo de Observación Austral (ESO) que esta en Chile, así como para el futuro James Webb Space Telescope, cuyo lanzamiento está previsto en 2018.



El equipo que hizo este descubrimiento, cuyos astrónomos son del Max Planck Institute for Astronomy de Alemania, utilizó el telescopio europeo ESO/MPG en Chile para obtener imágenes de la estrella GJ1132 y medir la reducción de intensidad luminosa con cada paso del planeta.



Estas medidas de absorción de la luz de la estrella permitieron determinar la existencia de una atmósfera.



El planeta GJ 1132b fue descubierto en 2015 pero los astrónomos no sabían entonces si tenía una atmósfera.



