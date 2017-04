En Cosoleacaque y Oteapan católicos celebraron el Domingo de Ramos

René Martínez/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-09-16:23:15 Cosoleacaque En el municipio de Oteapan, la procesión de las palmas fue encabezada por el párroco Pablo Antele Anota

Con un recorrido por las diferentes calles de la cabecera municipal de Cosoleacaque y lo mismo en Oteapan, files católicos celebraron el Domingo de Ramos, con lo que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén en el año 30 de nuestra era.



En lo que corresponde a Cosoleacaque, el coordinador de la Parroquia del Señor de la Salud, Mauricio Rodríguez Martínez dijo la misión: Acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificio y el arrepentimiento de nuestros pecados, para celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros.



El programa general del Domingo de Ramos fue: Bendición de las Palmas y procesión. La salida de la procesión fue del

Terreno Parroquial 4:30 am, luego se dio la bendición de las Palmas 5:00 am, y la salida de la procesión a las 5:15 am.



El recorrido de la procesión compuesta por los fieles católicos fue de la calle la Colmena, Abejita, Adolfo López Mateo, Revolución, Correos e Hidalgo, hasta llegar a la parroquia.



La Eucaristía 6:00 am mismo que estuvo a cargo del Presbítero. Juan de Dios Tolentino Ruíz, quien en su liturgia exhorto a los files católicos a la oración con devoción y fe.



En lo que corresponde a Oteapan, el representante de la Parroquia del Señor de la Salud, Pablo Antele Anota, quien estrena la remodelación del templo en su totalidad tanto en el interior como exterior, fue quien encabezó la procesión de las palmas, recorriendo las principales calles de este municipio, puerta de la sierra de Soteapan.



Cabe destacar, que este evento del domingo, también permitió a campesinos artesanos a confeccionar la Cruz de palma y espigas mismas que fue vendida a los files católicos antes de entrar a las parroquias y estos aprovecharan fueran rociadas por agua vendida, según reza la ley católica.