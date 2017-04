Taxista ocasionó accidente en camino a Barrillas Tweet La falta de prudencia de un taxista ocasionó un aparatoso accidente sobre el camino que conduce a Las Barrillas, donde colisionó por alcance contra un automóvil particular Coatzacoalcos - 2017-04-09 16:12:02 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-09-16:13:59 Coatzacoalcos En este accidente una dama resultó lesionada La falta de prudencia de un taxista ocasionó un aparatoso accidente sobre el camino que conduce a Las Barrillas, donde colisionó por alcance contra un automóvil particular.



En ese accidente una dama, resultó lesionada por lo que fue necesario su traslado por paramédicos de la Cruz Roja, a la benemérita institución para ser atendida.



Los reportes viales informaron que el accidente ocurrió a las 07:00 horas, cuando el tripulante del taxi 3114, sin placas del municipio de Coatzacoalcos, se desplazaba rumbo al sur sobre la carretera a Las Barrillas.



Sin embargo, al llegar a la altura de la colonia Veracruz, no midió su distancia y chocó por alcance contra el automóvil Chevrolet de color blanco, con placas YHX-3160 del estado de Veracruz.



Por el fuerte impactó la unidad de alquiler, resultó con daños en el cofre; mientras que la segunda unidad, terminó con la cajuela hundida de este tomó conocimiento personal de la delegación de Tránsito.



Los daños fueron valorados por 40 mil pesos, por autoridades viales, quienes ordenaron el arrastre de los dos coches al corralón de la ciudad. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

