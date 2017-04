Prioridad para EU derrotar al Estado Islámico: Tillerson

La principal prioridad de Estados Unidos en Siria es derrotar el grupo yihadista Estado Islámico (EI), antes de estabilizar el país, dijo este sábado el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.



Derrotar al EI y su califato autoproclamado eliminaría no sólo una amenaza para Estados Unidos sino para "la estabilidad en la región entera", explicó Tillerson en el programa "Face the Nation" de CBS, según un fragmento adelantado por la cadena.



"Es importante que mantengamos nuestras prioridades. Y creemos que la primera prioridad es la derrota del EI", señaló Tillerson en un avance del programa que se emitirá completo el domingo.



"Una vez que la amenaza del EI haya sido reducida o eliminada, creo que podremos fijar nuestra atención directamente en la estabilización de la situación en Siria", agregó.



"Estamos esperanzados de que podamos evitar que siga la guerra civil y llevar a las partes a la mesa de negociaciones para iniciar el proceso de discusiones políticas".



El exejecutivo de la petrolera ExxonMobil señaló que en esas conversaciones deberían tener participación representantes del gobierno del presidente sirio Bashar al Asad junto con sus aliados rusos.



"Estamos esperanzados de que Rusia elegirá desempeñar un papel constructivo en apoyo al cese del fuego a través de sus propias conversaciones de Astana, pero también, en última instancia, en Ginebra", agregó el secretario de Estado.



Tillerson insistió en que no tenía inquietud acerca de posibles represalias rusas tras un ataque sin precedentes de Estados Unidos a una base aérea del gobierno sirio esta semana.



"Los rusos nunca fueron blanco de este ataque", destacó. "Fue un ataque muy, muy pensado y muy proporcional, en respuesta a un ataque con armas químicas" realizado por fuerzas sirias contra su propia población civil, afirmó. "Y Rusia nunca fue parte" del blanco.