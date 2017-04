Rehabilitación en Pajaritos, un robo: Obrador

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-08-20:58:02 Coatzacoalcos

Andrés Manuel López Obrador denunció que la planta de fertilizantes de Pajaritos, Veracruz, constituye uno de los robos del siglo, porque representa una pérdida de 18 mil millones de pesos para la nación.



En un video publicado en Facebook, afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto rehabilita esta planta –que fue privatizada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y luego adquirida por Petróleos Mexicanos- para ponerla a la venta.



Demandó que se investigue la operación de compra-venta de este caso, porque “se trata de un robo grandísimo, que deja utilidad de diez mil millones de pesos”.



Recordó que Salinas de Gortari entregó la planta de fertilizantes durante su sexenio al dueño de Altos Hornos de México y que hace poco más de dos años, Enrique Peña Nieto ordenó a Petróleos Mexicanos que la adquiriera “convertida en chatarra, eran fierros viejos. Pagaron 500 millones de dólares”, cuando –consideró- “no costaba ni 50 millones de dólares”.



López Obrador dijo se trató de una operación en la que “se ganan, por decirlo amablemente, 450 millones de dólares… un atraco”.



Enfatizó que Pemex ha invertido en la planta cerca de 500 millones dólares para su rehabilitación, a fin de ponerla a la venta. “¿Cuánto les podrían dar por la planta rehabilitada? Cuando mucho cien millones de dólares, y costó 500 y se invirtieron 500 más. Es decir, la nación perdería 900 millones de dólares, (es decir) 18 mil millones de pesos”.



El líder de Morena aseguró que de triunfar en 2018, “el primer acuerdo con Peña, entre otros, va a ser que esta planta no se privatice para que produzcamos fertilizantes” y no se compren en el extranjero.



Subrayó que “los ladrones no son nada más los que se roban una bolsa en el mercado o una bicicleta o los que se roban un cilindro de gas. Los más grandes ladrones de México son los de cuello blanco, los políticos corruptos, (pero) eso se va a acabar en el país”.













http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/08/rehabilitacion-de-planta-en-veracruz-un-robo-al-pais-amlo