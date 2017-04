¡Puras ilusiones! Cruz Azul empata con Morelia 1-1

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-08-20:46:50 Redacción

Sin dar un buen partido, pese a tener un hombre más en la cancha, Cruz Azul fue incapaz de aguantar la ventaja y con gol en los últimos minutos, Monarcas Morelia le sacó el empate 1-1 en partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de fútbol.



En duelo disputado en el estadio Azul, la Máquina se había puesto al frente en el tanteador con la anotación del paraguayo Jorge Benítez en el minuto 30, pero en el 87, el peruano Raúl Ruidiaz le dio la paridad al cuadro michoacano con un golazo.



La igualada prácticamente deja fuera de toda posibilidad al conjunto "cementero" que llegó a once unidades y con más problemas en la tabla del descenso al continuar a la baja, en tanto el rival "purépecha" llegó a 17 y labra su camino a la salvación.



La más clara del encuentro la tuvo precisamente el rival michoacano, luego de que, en el minuto 22, Ruidiaz no supo controlar en el área local para definir a modo, ante un desconcertado Jesús Corona, para dejar ir la mejor ocasión del encuentro y de Monarcas para anotar.



Fue hasta el minuto 30 que Cruz Azul hizo efectivo un balón abierto por izquierda para Adrian Aldrete, quien envió servicio a segundo poste a la llegada de Benitez, quien sin problemas y sin marca conectó con la esférica para hacer el 1-0 de la tranquilidad por el momento



Con la ventaja, el cuadro local volvió a mostrarse como en el primer lapso y fue poco lo que generó a pesar de tener más tiempo la pelota, estuvo más preocupado en aguantar una posible salida a velocidad del rival que en ir por el encuentro con otro tanto.



Morelia, por su parte, tuvo una clara en el arranque el complemento cuando el peruano Andy Polo tuvo el esférico de frente para fusilar a Corona, pero pecó de confianza y no pudo hacer contacto con la redonda para dejar ir lo que pudo ser el empate parcial 1-1, de manera increíble.



Las cosas parecían fáciles para el triunfo celeste con la expulsión del ecuatoriano Gabriel Achilierr con roja directa e el minuto 78, pero lejos de ir al frente, Cruz Azul bajó el el ritmo y Morelia reaccionó para dejar las cosas 1-1 con el tanto de Ruidiaz, en el minuto 87.



Con información de Notimex

