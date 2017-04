En el Estado de Veracruz, existen más de 4 mil personas con alguna discapacidad

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-08-14:53:19 Coatzacoalcos

En el estado de Veracruz existen más de 4 mil personas con algún tipo de invalidez, ya sea motriz, visual, auditiva e intelectual, así lo dio a conocer Clara Luz Domínguez Velásquez, promotora estatal del programa de inclusión para personas con discapacidad.



Expresó que desafortunadamente aún las personas siguen sin respetar los espacios para los discapacitados, aunque ya se ha avanzado.



“Todavía hay gente que se estaciona teniendo la conciencia de que no es un espacio para ellos y hay quienes lo necesitan más”.



“Estamos avanzado poco a poco, estamos visitando los municipios para poder avanzar y concienciar a las personas para que haya respeto”, refirió la entrevistada.



Agregó que la inclusión de las personas con discapacidad es un trabajo de todos, no nada más de los servidores públicos o de las personas discapacitadas.



Domínguez Velásquez agregó que la discapacidad más frecuente es la motriz, luego la intelectual, después la visual y finalmente la auditiva.



Dijo que para concienciar a las personas sobre las necesidades que tienen las personas que padecen alguna discapacidad, hacen visitas a instituciones privadas.



“Se les dan pláticas, se hace que vivan la discapacidad hasta cierto punto, que usen silla de ruedas, se les vendan los ojos, para que conozcan la necesidad, sobre todo en una institución pública, la cual tendría que estar accesible”, abundó.



Explicó que la inclusión no solo es la accesibilidad en rampas, también debe haber para quienes padecen discapacidad visual, auditiva e intelectual, para las cuales las instituciones o dependencias deben contar con otro tipo de estructura a fin de que las personas puedan comunicarse.



La misma Clara Luz Lagunes Velásquez, enfatizó que existen leyes para proteger a los discapacitados y por ello en cada municipio hablan a las personas sobre estas, para que las conozcan las hagan valer.